صنایع خوزستان باید میزان مصرف گاز خود را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر حسینی نژاد ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در استان خوزستان تا قبل انقلاب ۳۰ کیلومتر و کمتر از دو هزار مشترک گاز داشتیم ولی بعد از انقلاب همه سازمان ها عطش خدمت رسانی پیدا کرده و شرکت گاز نیز این ماجرا مستثنی نبود.

وی افزود: در جهان ۲۵ درصد سوخت از گاز و ۴۵ درصد نیز از مشتقات نفتی است ولی در ایران ۷۰ درصد سوخت از گاز تأمین می شود که این یک نقطه قوت است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان تصریح کرد: فرصت های راهبردی که این مزیت ها برای ما در استان به وجود آوردند در راستای اقتصاد مقاومتی است، وجود صنایع بزرگ با ایجاد ارزش افزوده بالا مثل فولاد و صیانت از چاه های نفت و افزایش تولید آنها یا امکان تولید آن و تبدیل انرژی و فروش برق به کشورهای همسایه، توسعه صنایع پتروشیمی و صادرات که ارزش افزوده ایجاد می کند، جزو فرصت های راهبردی برای سرمایه گذاری در خوزستان است.

حسینی نژاد اضافه کرد: خوزستان کوتاه ترین مسیر برای دستیابی نفت و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی در کمترین زمان است. بیشترین ارزش افزوده را می توانیم در این استان با توجه به فرصت های مختلف داشته باشیم.

وی ادامه داد: ۷۴ شهر از ۷۸ شهر خوزستان تاکنون گازدار شده اند. چهار شهر باقیمانده نیز قلعه خواجه و آبژدان (اندیکا)، سالند (دزفول) و فتح المبین (شوش) عملا هنوز شبکه گازرسانی آنها راه اندازی نشده است. از سال ۹۳ یک فرصت خوبی برای ما به دست آمد برای اینکه جهش خوبی در زمینه تکمیل گازرسانی شهری و گازرسانی به روستاها داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان عنوان کرد: تا چند سال قبل گازرسانی به آبادان نسبت پایینی داشت و از دهه ۸۰ به دلیل تکمیل پروژه های فاضلاب بحث گازرسانی را متوقف کردند. از سال ۹۳ دوباره پروژه گازرسانی را شروع کردیم.

حسینی نژاد بیان کرد: ۹۴ درصد شهری و همچنین ۶۰ درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه گازرسانی هستند.

۴۰۹ روستا در حال اجرای پروژه گازرسانی

وی بیان کرد: در سال ۹۴ تعداد ۹۲ روستا و در هشت ماه اخیر نیز ۸۶ روستا به جمع روستاهای گازدار شده رسیدند. در حال حاضر برای ۴۰۹ روستا نیز در حال اجرای پروژه گازرسانی هستیم.

حسینی نژاد اضافه کرد: ۱۱۲ جایگاه سی.ان.جی تک منظوره و دو منظوره را تحت پوشش داریم که هشت مورد آن فقط امسال انجام شد. امسال برای اولین بار در صنعت گاز کشور تأمین گاز در جایگاه های سی.ان.جی با فشار یک هزار psi را انجام دادیم. در جایگاه های سی.ان.جی تا فشار سه هزار psi توزیع می کردند ولی در خوزستان آن را کاهش دادیم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان ادامه داد: وضعیت گازرسانی و مصرف گاز در همه مناطق کشور هر ساله افزایش پیدا می کند که دلیل آن توسعه در بخش ساخت و سازهای منازل مسکونی و صنعت می تواند باشد. میزان گازی که در بخش های مختلف تجاری، صنعتی و خانگی مصرف می کنیم نسبت به استانداردهای جهانی بیشتر است.

وی بیان کرد: در صنعت مصارف انرژی و گاز را به گونه ای داریم که دارای راندمان کم است و میزان مصرف گاز در بخش نیروگاه ها بسیار بالاست. در تابستان سال جاری میزان مصرف نیروگاه ها روزانه به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.

میزان مصرف نیروگاه ها اصلا راندمان خوبی ندارد

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان گفت: میزان مصرف نیروگاه ها اصلا راندمان خوبی ندارد و اگر ۱۰ درصد هم به راندمان معمول نزدیک شوند خیلی به انرژی کشور و هزینه تمام شده برای افزایش بهره وری کمک می کند. میزان مصرف گاز در بخش کشاورزی ۲.۵ برابر استاندار جهانی است و برای همین قیمت تمام شده محصولات بسیار زیاد است.

حسینی نژاد عنوان کرد: واقعیت این است که باید مدیران صنایع که بیشترین مصرف را به خود اختصاص دهند، به امر بهینه سازی مصرف توجه بیشتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: خیلی از صنایع استان میزان مصرف گاز بالایی داشته و چند برابر استاندار جهانی است و در مسئله باعث افزایش هزینه برای آنها می شود.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان در ادامه افزود: ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در سال مصرف گاز خوزستان است که ۹۴ تا ۹۵ درصد آن در بخش های صنعتی و ارزش افزوده دار مصرف می شود.

صنایع باید میزان مصرف خود را کاهش بدهند

حسینی نژاد با بیان اینکه صنایع استان باید میزان مصرف خود را کاهش بدهند زیرا تمامی مصرف تجاری و خانگی تنها چهار درصد از مصرف گاز استان را به خود اختصاص می دهند، گفت: زمانی نگاه به صنعت گاز این بود که تأمین گرمایش و سوخت برای استان را برعهده دارد ولی آن زمان گذشته و اکنون برای سرمایش گاز تهیه می کنند و سهم زیادی در تأمین انرژی الکترسیته توسط شرکت گاز تأمین می شود.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز در روز فقط در نیروگاه های استان استفاده می شود، اضافه کرد: ۶۲۵ میلیون مترمکعب افزایش مصرف گاز نسبت به سال گذشته داشتیم.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان همچنین عنوان کرد: صنعت گاز به عنوان مهمترین صنعت در تأمین انرژی و مهمترین سازمان در رابطه با پشتیبانی از اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی و کاهش اثرات تحریم است که نقش پررنگی در این زمینه ها دارد.

حسینی نژاد اضافه کرد: هرچند که اثرات حجم مصرف در بخش خانگی نسبت به کل مصرف حدود پنج درصد است ولی اتفاقاتی طی سال های اخیر افتاده و مرتب هم تکرار می شود که نشان دهنده کم توجهی به نحوه مصرف و نکات ایمنی است.

۱۰۰ درصد سوخت نیروگاه ها از گاز تأمین می شود

وی ادامه داد: هر ساله با حوادثی ناشی از گازگرفتگی مواجه هستیم که ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی در بخش مصرف خانگی است.

مدیرعامل شرکت گاز خوزستان با اشاره به اینکه شاید خسارت های وارد شده به سایر سازمان ها جبران پذیر باشد ولی در گاز نه، گفت: تأسیسات گاز متفاوت از سایر تأسیسات است و برای ما هر خسارتی که وارد شود جبران پذیر نیست به عنوان نمونه یکی از سازمان ها هفته قبل بدون اطلاع اقدام به حفاری کرده و این ناهماهنگی منجر به زخمی شدن یکی از کارگران این سازمان شد.

حسینی نژاد با اشاره به تلاش بسیار برای بهبود خدمات رسانی ها بیان کرد: ۱۰۰ درصد سوخت تمام نیروگاه های استان به جز بهبهان که تازه به بهره برداری رسیده از گاز تأمین می شود.

وی در پایان گفت: نیروگاه خرمشهر روزانه ۹۲۵ هزار لیتر گازوئیل مصرف می کرد که سهمیه سوخت مایع را برای آنها متوقف کردیم. برای نیروگاه بهبهان نیز تأمین سوخت خواهیم داشت.

دغدغه نیروگاه رامین این بود که با توجه به نزدیک بودن زمستان و احتمال ورود جبهه هوای سرد به استان این امکان وجود داشت که گاز برخی صنایع را از مدار خارج می کردیم تا روی سوخت دوم بروند، برای تأمین سوخت دو واحد جدید دچار مشکل شوند.

از صنایع استان گلایه دارم

وی با بیان اینکه از صنایع استان گلایه دارم، گفت: باید از مصرف کنندگان هزینه های گازبها را دریافت و مستقیم به خزانه واریز کنیم ولی متأسفانه مطالبات بسیاری از صنایع استان داریم.

ادامه داد: متأسفانه در این استان برای حمایت فرهنگ اشتباهی را تسری می دهند و صنعت بدهی گازبها را نمی دهد و پشت بیرقی پنهان می شود که در رابطه با رفع موانع تولید است.

برای گازرسانی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت هستند و روستاهای زیر ۲۰ خانواری که در مسیر روستاهای بالای ۲۰ خانوار باشند را نیز از نعمت گازرسانی بهره مند می کنیم.

در ارتباط با خدمات رسانی به حاشیه شهرها بیان کرد: طبق ماده هشت قانون صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین صیانت از اراضی دولتی در شهرها قانونی وجود دارد که بر اساس آن شرکت های خدمات حق واگذاری خدمات به اماکنی که خارج از حریم شهر یا روستا هستند را ندارند.