لزوم آمادگی برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که در سالن شهدای دولت استانداری، برگزار شد با اشاره اینکه البرز معین پایتخت است، اظهار کرد: باید تدابیر لازم برای مقابله با بحرانهای طبیعی اندیشیده شود.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه باید آمادگی لازم برای مقابله با حوادث ناشی از بارندگیهای پیش رو وجود داشته باشد، گفت: استمرار پیگیریها و حضور مدیران در جلسات مدیریت بحران ضروری است چراکه وقوع حوادث طبیعی زمان خاصی ندارد.
طهائی بابیان اینکه انتظار داریم منابع مالی که به نام ستاد حوادث کشور تعیین میشود در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار گیرد، گفت: با در اختیار گذاشتن منابع مالی میتوان تصمیمات خوبی گرفت.
وی گفت: سال گذشته دو حادثه سیل البرز خسارات فراوانی داشت که اعتبارات ویژه این حوادث بهموقع نرسید و بخش بزرگی نیز همچنان محقق نشده است
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