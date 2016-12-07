سرمای تبریز به نفع ماشین سازی است/ فردا بازی سختی درپیش داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استکی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از دیدار ماشین‌ سازی تبریز با ذوب آهن گفت: بازی سختی در تبریز داریم ولی باید سه امتیاز را بگیریم.

وی سپس با بیان اینکه ماشین سازی تیم خوبی است و بازیکنان مطرحی در اختیار دارد، افزود: حسین خطیبی هم مثل برادرش رسول تفکرات نزدیکی دارند و فردا دیدار مشکلی در پیش است.

استکی سپس با تاکید بر اینکه ما نقاط ضعف و قدرت حریف را می دانیم، افزود: فردا تغییرات زیادی را در ماشین سازی شاهد نخواهیم بود ولی انگیزه‌ های زیادی برای این بازی دارند.

وی با اشاره به سه نماینده از تبریز در لیگ برتر گفت: خوشحالم که ماشین ‌سازی به لیگ برتر آمده است، امیدوارم این تیم بتواند نتایج خوب بگیرد و در لیگ برتر ماندگار شود.

مربی ذوب آهن در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز گفت: مهرداد قنبری، قاسم حدادی فر و بنگستون فردا در کنار ما نیستند.