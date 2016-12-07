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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۰

مربی ذوب آهن اصفهان:

سرمای تبریز به نفع ماشین سازی است/ فردا بازی سختی درپیش داریم

سرمای تبریز به نفع ماشین سازی است/ فردا بازی سختی درپیش داریم

تبریز - مربی ذوب آهن اصفهان با اشاره به سرمای طاقت فرسای تبریز گفت: سرمای تبریز به نفع ماشین سازی است چراکه آنها به این شرایط عادت کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن استکی عصر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از دیدار ماشین‌ سازی تبریز با ذوب آهن گفت: بازی سختی در تبریز داریم ولی باید سه امتیاز را بگیریم.

وی سپس با بیان اینکه ماشین سازی تیم خوبی است و بازیکنان مطرحی در اختیار دارد، افزود: حسین خطیبی هم مثل برادرش رسول تفکرات نزدیکی دارند و فردا دیدار مشکلی در پیش است.

استکی سپس با تاکید بر اینکه ما نقاط ضعف و قدرت حریف را می دانیم، افزود: فردا تغییرات زیادی را در ماشین سازی شاهد نخواهیم بود ولی انگیزه‌ های زیادی برای این بازی دارند.

وی با اشاره به سه نماینده از تبریز در لیگ برتر گفت: خوشحالم که ماشین ‌سازی به لیگ برتر آمده است، امیدوارم این تیم بتواند نتایج خوب بگیرد و در لیگ برتر ماندگار شود.

مربی ذوب آهن در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز گفت: مهرداد قنبری، قاسم حدادی فر و بنگستون فردا در کنار ما نیستند.

کد مطلب 3844142

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