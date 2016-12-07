آتش سوزی گسترده در تعمیرگاه خودرو/حادثه تلفات جانی نداشت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات مهار شعله های آتش در این واحد تعمیرگاهی گفت: در ساعت ۱۵:۵۲حادثه آتش سوزی واقع در بلوار تعاون بالاتر از خیابان شربیانی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و به سرعت نیروهای ۲ ایستگاه به همراه خودروهای تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه سمند در تعمیرگاهی به وسعت حدودا ۱۲۰ متر، دچار آتش سوزی شده است و شعله های آتش در حال سرایت به بخش های دیگر تعمیرگاه و محل دپوی روغن و مواد اشتعالزایی است که در طبقه دوم این تعمیر گاه قرار دارد.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان با مهار آتش از سرایت حریق به خودرو و ساختمان بالای این تعمیرگاه جلوگیری کردند اما بر اثر دود و حرارت به خودروی آزرا خسارت وارد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت نداشته است، گفت: نیروها در حال لکه گیری و ایمن سازی محل حادثه هستند و تا دقایقی دیگر عملیات به پایان می رسد.