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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

آتش سوزی گسترده در تعمیرگاه خودرو/حادثه تلفات جانی نداشت

آتش سوزی گسترده در تعمیرگاه خودرو/حادثه تلفات جانی نداشت

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از وقوع آتش سوزی گسترده در یک تعمیرگاه خودرو در محدوده بلوار تعاون خبر داد و گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت.

سید جلال ملکی  در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات مهار شعله های آتش در این واحد تعمیرگاهی گفت: در ساعت ۱۵:۵۲حادثه آتش سوزی واقع در بلوار تعاون بالاتر از خیابان شربیانی به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و به سرعت نیروهای ۲ ایستگاه به همراه خودروهای تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد یک دستگاه سمند در تعمیرگاهی به وسعت حدودا ۱۲۰ متر، دچار آتش سوزی شده است و شعله های آتش در حال سرایت به بخش های دیگر تعمیرگاه و محل دپوی روغن و مواد اشتعالزایی است که در طبقه دوم این تعمیر گاه قرار دارد.

ملکی ادامه داد: آتش نشانان با مهار آتش از سرایت حریق به خودرو و ساختمان بالای این تعمیرگاه جلوگیری کردند اما بر اثر دود و حرارت به خودروی آزرا خسارت وارد شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه مورد مصدومیت نداشته است، گفت: نیروها در حال لکه گیری و ایمن سازی محل حادثه هستند و تا دقایقی دیگر عملیات به پایان می رسد.

کد مطلب 3844143

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