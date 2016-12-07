مراسم بزرگداشت روز معلولان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت روز معلولان امروز چهارشنبه معلولان با حضور مدیرکل بهزیستی استان، معاون توانبخشی و جمعی از کارشناسان در مرکز روزانه آموزشی و توانبخشی معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال نوآوران برگزار شد.

دکتر قادری، مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه در این مراسم با تقدیر از برگزار کنندگان این مراسم گفت: بسیار اقدام پسندیده ای است که در ماه مفرح ربیع چنین مراسمی برای معلولان و مددجویان برگزار شده است.

وی افزود: در طول هفته جهانی معلولان برنامه های متنوعی از جمله برگزاری جشن و برپایی نمایشگاه توانمندی معلولان برگزار شده است.

قادری با بیان اینکه همه افراد از فرصت های برابری در جامعه برخوردار هستند اظهار داشت: بنابراین باید با برطرف کردن مشکلات مددجویان این فرصت و انگیزه ترقی را در آنها به وجود آورد.

وی یادآور شد: نگهداری از معلولان کار باارزش و مشکلی است و لازم است در راستای فرایند توانمندسازی آنها برنامه های متنوعی اجرا شود.

قادری گفت: سازمان بهزیستی استان در این راستا تمام تلاش خود را در بحث توانمندسازی و برگزاری برنامه های متنوع برای مددجویان به کار می گیرد و در این زمینه محدودیتی نداریم.