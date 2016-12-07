اختتامیه «جشنواره هفته پژوهش استان سمنان» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه دومین جشنواره استانی پژوهش عصر چهارشنبه در حالی به میزبانی در سالن یادگار امام استانداری سمنان برگزار شد که تقدیر از ۳۰پژوهشگر برتر حوزه های مختلف، از جمله برنامه های جانبی این همایش بود که با حضور دبیر ایدههای برتر جشنواره، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع و همچنین رییس مرکز برنامهریزی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان برگزار شد.
دبیر ایدههای برتر جشنواره هفته پژوهش استان سمنان در خلال این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه جشنواره سال جاری در چهار بخش پژوهشگران، فناوران، ایدهپردازان و نمایشگاه برگزار شد، گفت: در بخش دانشآموزان پژوهشگر چهار برگزیده، معلمان پژوهشگر چهار برگزیده، دانشجویان پژوهشگر سه برگزیده و پژوهشگران دستگاههای اجرایی یک برگزیده معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.
نرجس امیری بیان داشت: در این آئین همچنین پژوهشگران دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و حوزههای علمیه استان سمنان ۱۵ برگزیده، فناوران ۹ برگزیده و در بخش ایدهپردازان سه برگزیده توسط کمیتههای تخصصی داوری جشنواره انتخاب شدهاند.
وی یکی از بخشهای مهم جشنواره را بخش سرمایهگذاران دانست و افزود: در طول اجرای این نمایشگاه با بیش از ۶۰ سرمایهگذار برای حضور در نمایشگاه مذاکره شد که ۱۶ سرمایهگذار در جشنواره حضور یافتند.
دبیر ایده های برتر همایش استانی هفته پژوهش همچنین با بیان اینکه در زمان برگزاری جشنواره، ۲۳۷ ملاقات بین فناوران و سرمایهگذاران انجام شد، افزود: همچنین ۳۵ موافقت اولیه برای سرمایهگذاری و ۱۱ موافقت قطعی و صادرات محصول با سرمایهگذاران حاصل شد.
امیری در بخش دیگری از صحبت های خود به بازدید استاندار سمنان از غرفههای نمایشگاه جانبی نمایشگاه پرداخت و بیان داشت: در خلال این بازدید و با حضور رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان ۱۵ میلیارد ریال سقف تسهیلات پرداختی به شرکت های دانش بنیان افزایش یافت.
وی افزود: در زمان برگزاری نمایشگاه جانبی جشنواره شش مورد مذاکره و موافقت برای ورود به مراکز رشد پارک علم و فناوری استان سمنان صورت گرفت همچنین راهنمایی لازم برای ثبتنام شرکتها در سامانه دانشبنیان انجام شد.
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