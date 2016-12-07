دو بال ملت و رهبری ایران را در جهان سربلند کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای مدافع حرم و عملیات کربلای چهار و پنج دفاع مقدس، گفت: در میان راههای مختلف که انسان انتخاب میکند جهاد و شهادت راه ارزشمندی است که مورد احترام و تعظیم سطوح مختلف اجتماع است.
وی با اشاره به دلایل پیروزی و موفقیت ملت ایران در سایر برهههای نظام، افزود: ملت تا وقتی در خودش ایجاد لیاقت نکند مستحق نصرت الهی نمیشوند.
فرمانده سپاه قدس به فرمایش مقام معظم رهبری در تقسیر آیه شریفه ان تنصرالله ینصرکم اشاره کرد و گفت: چنانچه به هر چه در توان داشته عمل کردید خداوند یاری و نصرت خود را به شما ارزانی میکند.
وی با اشاره به شکست ملتهای گذشته با وجود امام معصوم(ع) در راس امت، دلیل آن را نبود آمادگی در اجتماع دانست.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه دو بال رهبری و ملت سبب پیروزی و موفقیت نظام اسلامی است، تاکید کرد: این دو عامل هر وقت در کنار هم قرار گرفتهاند پیروزی و موفقیت اسلام را به نتیجه رساندند.
وی با اشاره به اینکه هر زمان رهبری و امت، مکمل، همگام، هممسیر و همدل بودند این هدف تحقق پیدا کرده و شکست ناپذیر میشوند، ملت ایران را دارای دو ویژگی برجسته دانست و تصریح کرد: ملت ایران با آگاهی داشتن نسبت به دشمنان و آگاهی و اطمینان از مسیر خود همواره مسیر عزت و سربلندی را در پیش میگیرند.
فرمانده سپاه قدس با اشاره به اینکه انسان متزلزل و مردد نمیتواند به هدف غایی خود برسد، افزود: انسانی که دارای عزم قوی است به نتیجه میرسد.
وی با بیان اینکه ملت ایران در بعد هدف خود و شناخت از دشمن آگاهی دارد، خاطرنشان کرد: هر جا که تاریکی و انحراف به وجود آمده دلیل آن نا آگاهی نسبت به دشمن و یا عدم اطمینان نسبت به هدف خود بوده است.
سردار سلیمانی ویژگی دوم ملت ایران را آمادگی دانست که منشأ آن ایمان است. به گفته وی با وجود اینکه بیش از 30 سال از انقلاب میگذرد اما این ملت همچون گذشته پایدار و عزتمند به مسیر سعادت خود ادامه میدهد.
وی با اشاره به اینکه نسلهای جوان کشور همچون گذشتگان خود راه و منش برگرفته از ایمان و عقیده را ادامه میدهند، بیان کرد: آگاهی برخواسته از ایمان پایداری را بالا برده و با اطمینان میگوییم ما بر هر حادثه ای غلبه کرده تا به اذن خداوند پیروز بشویم.
فرمانده سپاه قدس، اتکا به رهبری را تضمین کننده پیروزیهای ملت دانست و رهبری انقلاب را متقی و دارای حکمت برشمرد که برخواسته از عمق تقوای ایشان است.
وی به مردمداری رهبری و توجه ویژه ایشان به مردم اشاره کرد که قابل شباهت با هیچ رهبری در دنیا نیست.
سردار سلیمانی با اشاره به اینکه امروز ما نتیجه ثمر توصیه امام خمینی(ره) که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت آسیب نرسد را به خوبی میبینیم، تصریح کرد: ایران اسلامی همانطور که با وجود تمام تهدیدها پیروز میدان بوده با اتکا به دو بال ارزنده ملت و رهبری تا آخر مسیر پیروز است.
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