به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر چهارشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان البرز، با اشاره به اینکه باید تعریف بحران از سوی مدیران مربوطه در عمل مشخص شود، اظهار کرد: باید برای پیشگیری از بحران آموزش دائمی و تجهیزات و امکانات لازم ارائه شود.
نجار در ادامه با تأکید بر اینکه ۲۱ بالگرد در اختیار مدیریت بحران کشور قرار دارد، گفت: باید مناطق حادثه خیر مشخص و در این رابطه تدابیر ویژه در خصوص پیشبینی و پیشگیری اندیشیده شود.
وی اساس کار مدیریت بحران را شناخت مخاطرات و برنامهریزی دانست و بر لزوم نظارت صحیح و فرهنگسازی در خصوص ساختوسازهای مسکن اشاره کرد و گفت: وظیفه ذاتی دستاندرکاران مدیریت بحران آگاهسازی مردم و نظارت برساخت و سازها است که باید با جدیت بیشتری صورت گیرد و نیاز به اعتبار خاصی ندارد.
مدیر سازمان مدیریت بحران کشور بابیان اینکه ظرف مدت کوتاهی دمای هوا بهشدت پایین آمد، گفت: افت فشار گاز به دلیل مصرف بالا قابل پیشبینی است.
نجاز با اشاره به اینکه در خصوص بیمه لایحهای به مجلس تقدیم و سه بار در صحن علنی موردبررسی قرارگرفته است، گفت: درنهایت قانونگذار الزام بیمه را پذیرفت که امید است در شورای نگهبان مورد تائید قرارگرفته و ابلاغ شود.
وی تأکید کرد: منازل شهری و روستایی با مبلغی و بهصورت پلکانی ظرف ۱۰ سال بیمه میشوند.
مدیر سازمان مدیریت بحران کشور بهاحتمال شیوع آنفولانزای مرغی و لزوم پیشگیری از آن اشاره کرد و گفت: برای بیماریهای اپیدمیک اعتبارات لازم بهخصوص آنفولانزای مرغی در نظر گرفتهشده است.
نجار با تأکید بر اینکه سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان برای تأمین امکانات و تجهیزات راهداری اختصاص داده شد، گفت: در سال جاری برخلاف درخواستها این میزان به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۵ بیمارستان صحرایی در ۱۵ استان خریداری شد که مورداستفاده قرار میگیرد، گفت: در بحث تلفن ویژه مدیریت بحران ۷ هزار شماره در نظر گرفتهشده که ارتباط بین آنها رایگان است.
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