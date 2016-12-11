صدور نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی به وزیر کشور درباره ارگ علیشاه

مرتضی آبدار بخشایش مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: چندی پیش احداث پارکینگ در حریم قانونی و محوطه تاریخی ارگ علیشاه توسط اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی با نوشتن یک نامه کتبی متوقف شد. این توقف پیرو این بود که در روز ١٧ آبان ماه متوجه شدیم متولیان در حال حفاری هستند بنابرین فردای آن روز تمام فعالیت‌ها را ممنوع کردیم در این بخش فعالیت دیگری انجام نشد جز آنکه خاک‌هایی که در اثر حفاری جمع شده بود را در دو مرحله دپو کرده و در روزهای اخیر آن را به جای دیگری انتقال دادند.

وی گفت: به درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان، در سه مرحله کارشناسان معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه به بازدید از محل ارگ علیشاه آمدند یک بار مدیران کل ستادی بازدید کردند برای بار دوم کارشناسان معاونت میراث فرهنگی کشور و پژوهشگاه میراث فرهنگی از تبریز و ارگ علیشاه دیدن کردند و بار دیگر نقشه برداری های ژئو فیزیکی انجام شد که پس از آن محل را براساس نقشه ها تطبیق دادند و نتایج را به معاون میراث فرهنگی کشور ارایه کردند این بررسی های ژئوفیزیکی نشانگر وجود آثار تاریخی در لایه های زیرین محدوده گودبرداری شده بود. نتیجه آن شد که معاون میراث فرهنگی به استانداری نوشت که از هرگونه عملیاتی خودداری شود.

آبدار بخشایش افزود: به تازگی نیز رییس سازمان میراث فرهنگی به وزیر کشور در نامه‌ای ممنوعیت ساخت و ساز در محوطه را اعلام کرده و خواسته که این ممنوعیت به استانداری ابلاغ شود تا موضوع توسط کارشناسان میراث فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد. پس از پیگیری از سوی وزارت کشور، استانداری آذربایجان شرقی نیز طی مکاتبه ای به شهرداری کلان شهر تبریز دستور خودداری از صدور هر گونه مجوز فعالیت در این محدوده را ابلاغ کرده است.