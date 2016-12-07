آموزش و پرورش قزوین در ترویج فرهنگ نماز برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی روز چهارشنبه در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش استان گفت: اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین در ترویج و توسعه فرهنگ نورانی نماز در سال ۱۳۹۴ حائز رتبه شایسته تقدیر ویژه شد و در اجلاس استانی نماز با اهداء لوح مورد تقدیر قرار گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: همچنین کسب رتبه عالی در اجرای پروژه مهر ۱۳۹۵ توسط آموزش و پرورش از دیگر موفقیت های این اداره است.

قاسمی افزود:براساس ارزیابی ناظران وزارت آموزش و پرورش درخصوص فعالیتهای پروژه مهر امسال، آموزش و پرروش استان قزوین با کسب ۹۳.۷۳ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز توانست در جمع ۱۲ استان رتبه عالی کشور قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین خاطرنشان کرد: در بررسی چهار ساله عملکرد پروژه مهر، امتیاز استان قزوین از رشد ۹.۴ برخوردار بوده که جا دارد از تلاش همکاران محترم در نواحی، مناطق و استان قدردانی شود.