صرف ۱۲ میلیارد تومان برای ساخت تقاطع غیرهمسطح سردار شهید همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس و اعضای کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان به همراه مدیران منطقه یک و چهار شهرداری همدان بعدازظهر چهارشنبه از پروژه های در دست اجرای شهرداری همدان بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید اعضای کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورا پروژه هایی از جمله بازار بزرگ سینا، تقاطع غیر همسطح شهید سردار همدان، پیاده راه سازی بلوار آزادگان و پوشش رودخانه جهان نما را ضمن بازدید مورد بررسی قرار دادند.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان ضمن تشکر از زحمات مدیریت و مجموعه شهرداری اجرای پروژه ها گفت: با حمایت و پشتیبانی شورا و همت شهرداری اقدامات مناسبی در پیشرفت و اجرای پروژه ها صورت گرفته است.

حمید رضا طبی مسرور در بازدید از پروژه تجاری اداری سینا پیشرفت آن را حدود ۷۴ درصد اعلام کرد و افزود: هم اکنون این پروژه با زیربنای ۱۰ هزار و ۹۸۲ متر مربع درقالب ۱۶۵ واحد تجاری و ۳۱ واحد اداری در حال اجراست.

طبی مسرور پیش بینی بودجه احداث پروژه تجاری اداری سینا را ۲۲ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: پروژه در ۸ طبقه در حال ساخت بوده که عملیات اجرایی سفت کاری و تاسیسات مکانیکی کل پروژه آغاز شده است.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی نماسازی سمت غربی پروژه تکمیل شده و آماده سازی واحدهای تجاری در دست اجراست.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی و فنی عمرانی شورای شهر همدان ضمن تشکر از صبر و شکیبایی خریداران و سرمایه گذاران پروژه بزرگ سینا اظهار داشت: در این پروژه ۴ هزارو ۱۳۸ متر مربع فضای تجاری در نظر گرفته شده است.

حمید رضا طبی مسرور همچنین در بازدید از تقاطع غیر همسطح سردار شهید همدانی از پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصدی این پروژه خبر داد و گفت: تا کنون برای این طرح ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

طبی مسرور با بیان اینکه پروژه آماده پایه گذاری است، افزودذ: تقاطع دارای دو پل اصلی و فرعی است که متاسفانه در حال حاضر مشکل اصلی کمبود نقدینگی است و شهرداری پیگیر و سعی بر رفع مشکل اعتبار است.

وی در ادامه بازدید از طرح پوشش رودخانه جهان نما اظهار داشت: طول پروژه به متراژ ۲۶۰ متر مربع است که پوشش رودخانه به اتمام رسیده و در مرحله محوطه سازی و زیرسازی است.

طبی مسرور در خصوص پیشرفت پیاده رو سازی و جدول گذاری بلوار آزادگان نیز گفت: طول جدول گذاری و پیاده روسازی این بلوار ۲ هزار متر مربع بوده که ۱۵۰ میلیون تومان هزینه در بر داشته است.