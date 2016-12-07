کشته شدن ۶ نظامی سعودی به دست تک تیراندازان یمنی/ ۴ شهید در صعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دستاوردهای نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن در برابر متجاوزان و مزدوران سعودی همچنان ادامه دارد.

در همین راستا، ۶ نظامی سعودی در نزدیکی فرماندهی مرزی در منطقه الربوعه واقع در استان عسیر به ضرب گلوله تک تیراندازان یمنی کشته شدند.

بدین ترتیب شمار نظامیان کشته شده به دست تک تیراندازان یمنی در جبهه های نبرد در استان های عسیر و جیزان طی هفته نخست ماه دسامبر به ۱۷ نظامی رسید.

تک تیراندازان یمنی در ماه نوامبر موفق شده بودند ۳۶ نظامی و افسر سعودی را به هلاکت برسانند.

رزمندگان یمنی با موشک «زلزال ۱» محل تجمع مزدوران سعودی را در وادی هراب در منطقه الشعف واقع در استان الجوف هدف قرار دادند که منجر به وارد آمدن خسارات و تلفات سنگینی به متجاوزان شد.

یگان موشکی نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن همچنین ۳ موشک «زلزال ۲» به محل تجمع مزدوران سعودی در منطقه مفرق الجوف در استان الجوف شلیک کرد که منجر به انهدام مواضع مزدوران شد.

مواضع نظامیان سعودی در منطقه تنصاب واقع در نجران هدف حملات موشک های رزمندگان یمنی قرار گرفت.

از سوی دیگر جنگنده های سعودی در ادامه حملات وحشیانه خود استان صعده را بمباران کردند که منجر به شهادت یک زن و ۳ کودک شد.