تصویب ۱۰ میلیون تومان برای فرهنگ سازی در محیط بسکتبال گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجمین جلسه کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای شهر گرگان عصر چهارشنبه به صورت علنی با حضور اعضای کمیسیون، کانون هواداران (مشوقین) تیم بسکتبال شهرداری گرگان و شهروندان در پارلمان محلی برگزار شد.

این جلسه با دستور کار «بررسی مشکلات تیم بسکتبال شهرداری گرگان» درحالی تشکیل شد که هیچ یک از افراد مسئول مرتبط با تیم شهرداری در آن حضور نداشتند!

صفرعلی پایین محلی رئیس کمیسیون خدمات شهری در ارتباط با غیبت مسئولان مرتبط با تیم اظهار کرد: برای تمامی مسئولان باشگاه دعوت نامه فرستاده و بارها تماس گرفته ایم اما بدون دلیل در جلسه شرکت نکردند.

بنا بر اظهار وی، حسین صادقلو (شهردار)، مهدی خسروی (رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و مدیرعامل باشگاه)، کریم علمی و ساعد کریمی (مدیران سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری) محمدمهدی ایزدپناه و سید زمان حسینی (سرمربی و کمک مربی تیم)، عبدالرضا چراغعلی (رئیس هیئت بسکتبال گرگان) و بازیکنان تیم بسکتبال از جمله افراد دعوت شده به جلسه بودند که هیچ یک شرکت نکردند.

از میان اعضای شورا نیز علاوه بر پایین محلی، اسدالله کبیر، علی کلاتی، زهرا نورا و محمدابراهیم جرجانی نیز حضور داشتند و در دقایق پایانی علیرضا پزشکپور هم به جمع آنان اضافه شد.

مخالفت شورا با جذب بازیکن خارجی صحت ندارد

پایین محلی ابتدا به توضیح ارتباط بسکتبال و کمیسیون تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: تمامی اعضای شورای شهر عضو هیئت امنا تیم شهرداری هستند و یکی از خدماتی که شورا ارائه می دهد تیمداری در بسکتبال است.

وی سخنان خود را با اشاره به قدمت حضور ۱۵ ساله تیم شهرداری در لیگ برتر و مشکلاتی که همواره این تیم دارد ادامه داد و علت کسب نتایج ضعیف تیم بسکتبال را نبود «همدلی» و «مدیریت» در مجموعه باشگاه دانست.

تیم شهرداری گرگان از ۶ هفته ابتدایی لیگ برتر بسکتبال تنها یک پیروزی کسب کرده و در رتبه نهم لیگ ۱۰ تیمی قرار دارد.

سخنگوی شورا مباحثی که درباره مخالفت پارلمان محلی با جذب بازیکن خارجی تیم بسکتبال داشته را رد کرد و طرح این موضوعات را «فرافکنی» خواند. بر این اساس، کادرفنی تیم شهرداری در گفتگوهای خود عنوان کرده بودند که شورای شهر با جذب بازیکن خارجی مخالفت کرده است.

پایین محلی همچنین مدعی شد تیم شهرداری سال گذشته بالغ بر دو میلیارد تومان هزینه کرده اما بین ۹ تیم هشتم شده است. وی در سخنانی طعنه آمیز برای تیم دسته اولی «قطران کاوه» که با بازیکنان بومی بسته شده، آرزوی صعود به لیگ برتر را داشت.

نقش تماشاگران تیم بسکتبال در موفقیت دوسال گذشته

تنها عضو بسکتبالی شورای شهر از نقش موثر تماشاگران و مشوقین در موفقیت دوسال اخیر تیم شهرداری سخن گفت. به گفته اسدالله کبیر، دوسال قبل که تیم شهرداری با هدایت وی عنوان چهارمی لیگ حرفه ای بسکتبال را به دست آورده بود، لیدرها و هواداران نقش پررنگی در این موفقیت داشتند.

کبیر در این جلسه که به علت نبود مسئولان مرتبط به بحث تماشاگران بسکتبال کشید، این هواداران را «یار ششم» نامید و گفت: لیدرها در کنترل فضای سالن نقش تعیین کننده ای دارند و شور و شوق را از روی سکوها به زمین منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه شورای شهر در زمینه تصویب بودجه کوتاهی نکرده است، اظهار کرد: شهردار گفته بود برای جذب بازیکن خارجی پول نمی دهم و حتی از جذب بازیکن ملی پوش امتناع می کرد اما بلافاصله بعد از آنکه لایحه افزایش بودجه را فرستاد در شورا به تصویب رسید.

سرمربی سابق تیم شهرداری گریزی به نتایج امسال بسکتبال زد و گفت: هرچند تاکنون نتایج خوبی کسب نشده اما بدانیم که مسابقات ادامه دار است و امیدوارم با تمرینات و بدنسازی مناسب روند نتیجه گیری بهتر شود.

کبیر اعضای تیم را به رعایت «صداقت» دعوت کرد و بازگشت آرامش را کلید موفقیت تیم شهرداری دانست.

تصویب بودجه ترویج اخلاق با مخالفت شدید عضو حامی شهردار

تنها خروجی و مصوبه جلسه نیز در ارتباط با کانون هواداران تیم بسکتبال بود. بر این اساس، با پیشنهاد علی کلاتی و موافقت پنج عضو کمک ۱۰ میلیون تومانی از ردیف بودجه و یا ماده ۱۷ اعضای شورا به «مشوقین» تصویب رسید.

این مصوبه چنانچه در صحن علنی و با حضور اکثر اعضا به تصویب برسد و مورد موافقت شهردار قرار بگیرد در اختیار گروهی از مشوقین قرار خواهد گرفت تا آنها برای «ترویج اخلاق و فرهنگ در محیط بسکتبال» اقدام کنند.

مصوبه ای که در میان مخالفت شدید جرجانی به ثمر نشست. جرجانی معتقد است شهردار به هیچ عنوان با این پیشنهاد موافقت نمی کند و عده ای در شورا به دنبال رودررو کردن شهردار با تماشاگران بسکتبال هستند.

وی که تنها عضو حامی شهردار در کمیسیون است، اظهارات همکاران خود مبنی بر تصویب بدون درنگ متمم بودجه بسکتبال را رد کرد و گفت: زمانی که لایحه بازیکن خارجی به صحن آمده بود یک و نیم ساعت بعد و در میان اکراه برخی اعضا به تصویب رسید. شورای شهر در مصوب کردن بودجه یک میلیاردی مقصر است زیرا می دانست که این مبلغ کفاف حضور پرقدرت در لیگ را نمی دهد و باید مخالفت خود را ابراز می کرد.

گلایه مشوقین از بی توجهی به آنها

در این جلسه برخی از اعضای کانون هواداران نیز به بیان مشکلات خود پرداختند. آنها معتقد بودند هیچگونه توجهی به «مشوقین» از سوی شهرداری نمی شود و آنها «با دست خالی» سعی در کنترل محیط بازی را دارند. این دسته مدعی بودند نه تنها حمایتی نمی شوند بلکه عده ای به دنبال «زیرسوال بردن» کانون هواداران هستند.

به گفته اعضای کانون هواداران، فاصله بسیاری میان باشگاه و تماشاگران وجود دارد و فرهنگسازی مناسبی در محیط بسکتبال صورت نگرفته است. ایشان همچنین از آنکه جایگاهی در جلسات مربوط به تیم بسکتبال ندارند گلایه مند بودند.

این جلسه پس از گذشت دو ساعت به کار خود پایان داد. جدل های لفظی اعضای منتقد و تک عضو حامی شهردار از اتفاقات پرتکرار این نشست بود که مشابه این حرکات بارها در صحن علنی هفتگی مشاهده شده و این بار در میان کانون مشوقین بسکتبال به منصه ظهور رسید.