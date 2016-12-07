به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران رزن، گفت: آمادگی برای مقابله با بحران از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر تعامل و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مربوط، گفت: ادارات ذی‌ربط در ساماندهی بحران ارائه آموزش‌های لازم و همچنین برگزاری مانورهای نمادین و تمرین‌ها، شهروندان را برای رویارویی با شرایط نامطلوب آماده کرده و زمینه کاهش میزان آسیب‌پذیری را فراهم و تمهیداتی را در افزایش امکانات کمک‌رسانی وامدادی در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار رزن با انتقاد از عدم وجود اتاق بحران در اکثر ادارات و دستگاه‌های شهرستان رزن، ادامه داد: آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه پیشگیری از انواع بحران و اطلاع‌رسانی و پوشش خبری در زمان بحران می‌تواند بسیار حائز اهمیت واقع شود.

وی در ادامه با اشاره به تمدید وام‌های کشاورزان گفت: تمدید وام‌های معوقه کشاورزان بدون بیمه شهرستان را در آینده با معضل عدم بیمه محصولات مواجه خواهد کرد.

حسینی افزود: کشاورزانی که دارای بیمه هستند مجاز به تمدید نیستند و باید معوقات خود را پرداخت کنند که این امر در آینده به مشکل تبدیل خواهد شد .