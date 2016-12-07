نقشه راه بین المللی سازی آموزش پزشکی تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر پیمان ادیبی در نشست معاونین آموزشی، مدیران آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیران گروه های معارف اسلامی دانشگاههای علوم پزشکی در اصفهان افزود: نقشه راه با روش آینده پژوهانه تهیه شده است و برای تهیه آن از روش هنجاری و اکتشافی استفاده کردیم.

وی افزود: نقشه راه بین المللی سازی آموزش پزشکی مجموعه همه فرآیندهایی است که ما می خواهیم برای کشور در آینده داشته باشیم.

ادیبی در توضیح نقشه راه در بسته بین المللی سازی آموزش پزشکی گفت: ۴ هزار ساعت نفر برای تهیه این نقشه راه وقت صرف کردیم . کشیدن نقشه راه در سطح کلان نیازمند حضور همه افراد موثر در این مسیر است.

وی افزود: با توجه به اینکه این نقشه تهیه شده است و در اختیار دانشگاهها قرار می گیرد در دو ماه آینده بازخوردهای دانشگاهها می تواند آن را تصحیح کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در ابتدا ما پیش از نگارش نقشه راه، ۲ هزار و ۶۰۰ کد بین المللی استخراج شده و در نهایت یک پروپوزال تهیه شد و کارگروهی با حضور مشارکت کنندگان و سفارش دهندگان و مدیران نیز تشکیل شد.

وی افزود: بر اساس اهدافی که داشتیم حوزه های مختلفی برای بین المللی سازی در نظر گرفته شد و ۱۲ دسته اطلاعات جمع آوری شد. مفهوم بین المللی سازی نیز تشریح شد.

ادیبی یادآور شد: همانطور که صادرات برای کشور اهمیت دارد مفهوم بین المللی سازی آموزش پزشکی نیز برای ما یک آورده است. این مفهوم با مفاهیمی مانند غلبه و یا هژمونی علمی توسط قدرت های سلطه گر متفاوت است.

وی خاطرنشان کرد: ما اگر بخواهیم در حوزه مرجعیت علمی پیش ببریم مجبور هستیم به سمت بین الملل سازی آموزش پیش برویم. بدون حوزه نفوذ قدرت بین المللی بودن و قدرت مرجعیت نخواهیم داشت.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: دانشگاهها چاره ای جز بین المللی شدن ندارند. گزارش های زیادی درباره درآمدی که از فارغ التحصیلان دانشگاهها به دست می آید وجود دارد.

وی گفت: مولفه هایی که در نقشه راه وجود دارد استخراج شده است. مجموعه کارهایی که انجام شده به دو دسته زیر ساخت و برون داد رشته محور تقسیم شده است. برون داد رشته محور به ۹ دسته تقسیم شد. بهتر است نقشه راه هر رشته توسط دبیرخانه های تخصصی هر رشته تدوین شود.