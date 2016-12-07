قشر دانشجو در تعامل با احزاب و جناح های سیاسی آگاهانه عمل کند

به گزارش خبرنگار مهر، داود گودرزی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش روز دانشجو در دانشگاه پیام نور شهرستان محلات، اظهار داشت: برجام و جریانات مربوط به آن فضای فکری جامعه را بهتسخیر درآورده و شاهد هستیم که عدهای از حامیان آن میگویند برجام سطر به سطر متناسب با نظرات مقام معظم رهبری پیش رفته است.
وی افزود: دانشجویان موظف هستند که توصیههای مقام معظم رهبری و خطقرمزها، رفع تحریمها و اثرات برجام را بر کشور بررسی کنند تا صحت این صحبت ها مشخص شود.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور بیان کرد: روح استکبارستیزی در جامعه دانشجویی کشور با اعتراضات دانشجویان در دانشگاه تهران تجلی یافت و جایگاه کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت آن در زمینههای مختلف، مرهون همین اتفاق و چنین جنبشهای دانشجویی مختلف در تاریخ ۶۳ ساله استکبارستیزی این ملت است.
فعالیت های دانشجویی درک این قشر نسبت به واقعیتهای جامعه را ارتقا دهد
گودرزی تصریح کرد: فعالیت های جنبش دانشجویی باید سبب بالا رفتن فهم و میزان درک این قشر نسبت به واقعیتهای جامعه باشد تا مشکلات، مسائل و عوامل پیشرفت و عقبماندگی را احصاء کند و به فزونی پیشرفتها و عبور از عقبماندگیها بپردازد.
وی خاطرنشان ساخت: قشر دانشجو است که با حرکتها و جنبشهای کارگشای خود در مسیر رسیدن به قلههای پیشرفت مادی و معنوی حرکت میکنند و از پیشگامان حرکت جامعه برای رسیدن به یک جامعه نمونه اسلامی است که امنیت و آرامش را برای مردم جامعه رقم میزند.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور ادامه داد: ایران هم اکنون جزو چهار قدرت موشکی جهان و یکی از ۱۰ کشور برتر در زمینه سلولهای بنیادی، نانو و فناوری هستهای است بنابراین دانشجویان بهدور از هرگونه بازی سیاسی و با درک صحیحی از واقعیت موجود در کشور و شرایط حاکم بر آن، بهعنوان گام دوم باید در مسیر روشنگری و آگاهیبخشی جامعه حرکت کنند بهگونهای که این روشنگری تمام سطوح جامعه را از اقشار مختلف دربرگیرد و کشور را خارج از سوگیریهای سیاسی پیش ببرد.
گودرزی اضافه کرد: بسیاری از جریانات سیاسی به منظور رسیدن به اهداف و تقویت بدنه سیاسی خود بهدنبال بهره گیری هایی از دانشجویان هستند که با توجه به این موضوع قشر دانشجو باید همواره با بالا بردن سطح آگاهی خود و کسب اطلاعات، اجازه چنین سوءاستفادههایی را به هیچیک از جریانات و احزاب سیاسی ندهد.
لزوم توجه جنبشهای دانشجویی به مطالبهگری و پرسش از مسئولان
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: هدایت افکار عمومی راهی برای تضمین آینده نظام جمهوری اسلامی است که جنبشهای دانشجویی از جمله پیشگامان این عرصه هستند و دانشجویان باید بهدنبال ایجاد فضای مطالبهگری در دانشگاه و بهدنبال آن در جامعه باشند.
گودرزی ادامه داد: مسئولیت دیگر جنبشهای دانشجویی پرسشگری از مسئولان است تا در هر جایگاهی که هستند پاسخگوی مطالبات مردم باشند.
وی افزود: بروز فسادهای سه و هشت هزار میلیاردی که افرادی مانند شهرام جزایری، بابک زنجانی و غیره در آن سهیم بودند، بهسبب نبود مطالبهگری توسط مردم جامعه است که از سوی دیگر نشان از ضعف مسئولیتپذیری در جامعه دارد.
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور گفت: هر فردی که آینده و سرنوشت کشور برایش اهمیت دارد باید شرایط را بهگونهای فراهم سازد تا جنبشهای دانشجویی بتوانند در مسیر تقویت روحیه پرسشگری که در چند سال اخیر ضعیف شده در چارچوب قانون حرکت کنند.
گودرزی بیان کرد: لازمه حرکتهای دانشجویی آرمان گرایی و امید به آینده است که باید در کنار دیدن واقعیتها و مشکلات جامعه، در مسیر برطرف کردن آنها تلاش کنند و تقاضای بنده از قشر دانشجو این است که با داشتن تفکر عمیق سیاسی و تحلیل وضعیت سیاسی جامعه به ایجاد فضای باز فکری در دانشگاهها بپردازند.
وی در پایان خاطرنشان ساخت: دانشجویان باید بین افکار مختلف برترین مسیر فکری را انتخاب کنند بهگونهای که دانشگاه را به محلی برای بازگو کردن نظرات مختلف تبدیل کرده و با تحلیل و واکاوی، بهترین را را برگزینند.
نظر شما