توانایی تولید کالاهای باکیفیت و پاسخگویی به نیاز داخلی را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر صالح زاده عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای سازمان استاندارد در قالب ضوابط و اصول استاندارد است، گفت: ما بهعنوان سازمان ملی استاندارد موظفیم در چارچوب این سیاستها برنامهریزی کنیم و به اهداف برسیم چراکه ایجاد فرصت و فضا برای تولید کالاهای باکیفیت بالای ایرانی یکی از دغدغههای سازمان ملی استاندارد است.
وی بابیان اینکه متأسفانه در کشور کالاهایی وارد میشود که امکان تولید همان کالا باکیفیت مرغوبتر در کشور وجود دارد، گفت: امروز باید از فرصتهایی که تاکنون امکان استفاده از آنها وجود نداشته است در راستای تولید کالای باکیفیت داخلی استفاده کنیم.
سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد ضمن ابراز تأسف، گفت: برخی از تبلیغات کالاهای خارجی باعث برتر نشان داده شدن کالاهای خارجی نسبت به کالاهای داخلی شده است.
وی با تأکید بر اینکه ایران اسلامی توانایی تولید کالاهای باکیفیت و پاسخگویی به نیازهای داخلی را دارد، افزود: یکی از وظایف حوزههای ستادی سرکشی به ادارات است.
صالح زاده بازدید از استانها را یکی از وظایف ستادی در راستای حل مشکلات و کمبودها برشمرد و گفت: بیان توانمندیها و حل مشکلات درگرو انجاموظیفه دقیق از سوی ادارات کل استاندارد است.
وی با اشاره به اینکه آزمایشگاهها یک موضوع جدانشدنی از استاندارد است، افزود: با توجه به اینکه تجهیز آزمایشگاه هزینهبر و زمانبر است باید در این زمینه از بخشهای خصوصی نهایت استفاده را داشته باشیم.
سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها در سازمان ملی استاندارد بابیان به اینکه ایجاد آزمایشگاه یکی از اولویتهای مهم است، گفت: خوشبختانه این مهم بر اساس نیاز استانها در دستور کار قرار خواهد گرفت کما اینکه در چند سال اخیر به علت کمبود منابع مالی تجهیز آزمایشگاهها محدودشده بود.
وی بابیان اینکه آزمایشگاههای بخشهای خصوصی توسعه پیداکردهاند و روبهپیشرفت هستند، افزود: سازمان استاندارد از تمام توان خود برای کمک به استانها استفاده خواهد کرد.
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