لزوم واگذاری جرثقیل برای امدادرسانی به حوادث آزادراه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم پالیزگیر در ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که در سالن شهدای دولت استانداری، برگزار شد، خواستار تعیین تکلیف و حل مشکل زمین مرکز انبارهای هلالاحمر «هیو» با شرکت سیمان آبیک شد.
وی در ادامه به واگذاری نردبان هیدرولیکی برای امدادرسانی احتمالی به حوادث غیرمترقبه در شهر جدید هشتگرد شد و گفت: در این شهر ساختمانهای بلندمرتبه و برج های بلند زیادی وجود دارد، برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و آتشسوزی، وجود نردبان هیدرولیکی ضروری است.
پالیزگیر در ادامه خواستار واگذاری یک دستگاه جرثقیل برای امدادرسانی در حوادث جادهای بهویژه در آزادراه کرج - قزوین شد.
گفتنی است؛ در پایان این جلسه مقرر شد، در اسرع موضوعات مطرحشده پیگیری و حلوفصل شود.
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