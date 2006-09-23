حوزه هنري سمنان 21 اثر به جشنواره رويش ارسال كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، واحد خبر حوزه هنري اعلام كرد 9 فيلمنامه، سه انيميشن، چهار فيلم داستاني، سه مستند، يك مستند داستاني و يك نماهنگ از توليدات اين مركز به جشنواره رويش ارسال شده است.



فيلمنامه هاي "كبوتر حرم" عزيز فاضلي نژاد، "ساز خاموش" يداله حاجعليان و "شور شب" عاطفه السادات قريشي و انيميشن هاي "شاطره" جمال شيرازيان، "دانه هاي ريز برف" مرتضي محمدي و فيلم هاي "چه كسي از آدم ها مي ترسد" جمال شيرازيان و "رنگ عشق" الهه عرب عامري از جمله آثاري هستند كه از سوي اين مركز به دبيرخانه جشنواره رويش ارسال شده اند.



دومين جشنواره فيلم كوتاه ديني رويش به همت حوزه هنري خراسان رضوي و همكاري شبكه 2 سيما از 8 تا 12 آبان در مشهد برگزار مي شود.



* فراخوان هنرمندان گيلاني براي توليد تئاتر خياباني



واحد هنرهاي نمايشي حوزه هنري استان گيلان با ارسال فراخواني از عموم فعالان تئاتر استان خواست نمايش هاي خياباني خود را با موضوع آئين ها، باورها و معضلات اجتماعي گيلان به حوزه هنري معرفي كنند.



محمد پورجعفري، كارشناس نمايش حوزه هنري گيلان اعلام كرد آن دسته از آثار كه مراسم و آئين هاي مذهبي، معضلات و مشكلات اجتماعي استان و نيز آئين هاي بومي و باورهاي فولكلور گيلان را محور و موضوع خود قرار داده باشند، پذيرفته خواهند شد. آثار پذيرفته شده تا سقف 300 هزار تومان حمايت مالي خواهد شد.



عموم نمايشگران خياباني گيلان مي توانند متن نمايش هاي خود را به نشاني رشت، خيابان بيستون، رو به روي سه راه معلم، حوزه هنري گيلان ارسال كنند و براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 2247817 تماس بگيرند.



* افتتاح نمايشگاه عكس دفاع مقدس در اراك



40 قطعه عكس از 12 هنرمند عكاس حوزه هنري در نمايشگاهي با عنوان "عكس دفاع مقدس" در نگارخانه شهيد آويني حوزه هنري استان مركزي به نمايش گذاشته شده است.



اين آثار تا دهم مهرماه در معرض ديد علاقمندان قرار خواهند داشت. علاقمندان براي تماشاي اين عكس ها در دو قالب ديجيتال و آنالوگ مي توانند صبح و عصر به نگارخانه شهيد آويني حوزه هنري شهرستان اراك مراجعه كنند.