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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

به همت انجمن سینمای جوان تبریز؛

یازدهمین دوره آموزش عکاسی پایه برگزار می شود

یازدهمین دوره آموزش عکاسی پایه برگزار می شود

تبریز - به همت انجمن سینمای جوان تبریز یازدهمین دوره آموزش عکاسی پایه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هنرجویان در این دوره با مباحثی هم چون تاریخچه عکاسی، شناخت اجزای دوربین، شناخت ساختار لیزر، شناخت فیلترها، شناخت ایزو، دیافراگم و سرعت شاتر، آموزش نحوه سنجش نور و معرفی انواع نورسنجی ها، شناخت و آموزش کار با توازن سفیدی، آموزش کادربندی، آموزش ترکیب بندی، آموزش رنگ در عکاسی، آموزش عملی و گروهی خواهد بود.

یازدهمین دوره آموزشی عکاسی پایه اول دی ماه امسال توسط انجمن سینمای جوان تبریز آغاز می شود و علاقه مندان برای ثبت نام تا آخر آذر ماه می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

کد مطلب 3844200

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    نظرات

    • مهدی یار IR ۰۱:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۹
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      سپاس از اشتراک این کار هنری و اموزشی

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