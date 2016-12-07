بودجه استان قزوین ترمیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون عمران مجلس که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: مهمترین مشکلات استان قزوین کسری ۸۰۰ میلیون مترمکعبی مخازن استان است که مصوب شده ۳۰۰ میلیون مترمکعب از سد طالقان برای تامین آب شرب ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستا اختصاص یابد.

استاندار بیان کرد: اجرای این طرح بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که مقرر شده از محل بانک پاسارگاد و صندوق توسعه ملی تامین شود تا بتوانیم نیازهای استان را برطرف کنیم.

جذب ۴۵۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان

همتی یادآورشد: در شرایط پسابرجام ۴۵۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان محقق شده و دو شرکت بزرگ و مطرح خارجی نیز با مشارکت در نوسازی وتوسعه چند طرح مهم در حال توسعه فعالیت های خود در قزوین هستند که به اشتغال استان کمک خواهد کرد.

صادرات یک میلیارد دلاری را محقق می کنیم

استاندار اضافه کرد: در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی استان ۳۰۰ میلیون دلار است که باید آن را به ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار برسانیم.

وی گفت: برای ایجاد ۲۰ هزار شغل تعهد شده در استان باید همه توان و ظرفیت خود را بکار گیریم تا کارها به سرانجام برسد.

استاندار یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۴۴۴ شغل در استان ایجاد و هشت هزار نفر نیز بیمه جدید شده اند.

وی بیان کرد: فعالیتهای اشتغالزایی و تولید استان روبه بهبود و شرایط مطلوب است و با حمایت های دولت توانسته ایم بیش از ۷۴۷ واحد را مورد حمایت قرار دهیم.

همتی اظهارداشت: در بسته حمایتی دولت بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان برای کمک به ۷۴۷ واحد تولیدی و صنعتی پرداخت شده و تلاش می کنیم تعداد واحدهای برخوردار شده از تسهیلات حمایتی را به ۱۰۰۰ واحد برسانیم.

استاندار بیان کرد: ۶۱۵ واحد تعطیل شده داریم که ۳۱ واحد آن بزرگ وبابیش از یک هزار کارگر است که علت تعطیلی درنحوه واگذاری به بخش خصوصی است که با تشکیل تیم بازرسی مشخص شده که ۲۰۰ واحد می تواند در صورت حمایت دولت به چرخه تولید بازگردد.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم واحدهای نیمه تعطیل را فعال کرده و طرح های توسعه را نیز اجرا کنیم اشتغال ۲۰ هزار نفری محقق خواهد شد.

قزوین تامین کننده امنیت غذای پایتخت است

استاندار بیان کرد: ۴.۵ درصد تولیدات کشور در استان قزوین است و در برخی محصولات زراعی و باغی مانند انگور، کشمش، زیتون، پسته و دامی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت سفید و قرمز و شیلات در جایگاههای اول تا پنجم کشور هستیم.

وی افزود: در گردشگری با داشتن بیش از سه هزار بنای تاریخی، طبیعی، زیارتی می توانیم به قطب گردشگری هم تبدیل شویم که این ظرفیت با تامین اعتبار لازم قابل شکوفایی است.

همتی اظهارداشت: با حمایت رئیس جمهور خوشبختانه مهمترین دغدغه استان قزوین در پایین بودن جایگاه اعتباری بزودی برطرف می شود و با قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور امسال بودجه قزوین ترمیم خواهد شد.

وی گفت: همچنین مشکل مجوز ماده ۲۱۵ برای تامین آب شرب قزوین از محل سد طالقان برطرف شد و با تعیین ردیف بودجه امیدواریم این مشکل نیز حل شود.

بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی کلید خواهد خورد

استاندار در خصوص حل مشکلات درمانی استان قزوین هم گفت: در حال حاضر به دلیل فرسوده بودن تخت های بیمارستانی در استان نیازمند تامین حداقل ۲۰۰۰ تخت جدید هستیم که با اجرای دو طرح مهم آن را حل خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: احداث بیمارستان ۷۰۰ تخت خوابی با مشارکت بخش خصوصی و یک بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی که دولت نیز در تامین اعتبار کمک خواهد کرد بزودی وارد فاز عملیاتی خواهد شد.

همتی اضافه کرد: همچنین با تسریع در ساخت سد نهب و بالاخانلو و راه آهن قزوین به رشت امیدواریم مسیر توسعه استان شتاب گیرد.