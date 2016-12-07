سقوط مرگبار در چاهک آسانسور

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۱۷ عصر امروزحادثه سقوط در چاهک آسانسور در شهرک ولیعصر (عج)، خیابان طالقانی به سامانه ۱۲۵ اعلام و ماموران گروه نجات پنج سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان در محل حادثه مشخص شد مرد ۶۲ ساله به دلایل نامشخص از طبقه دوم ساختمان شش طبقه مسکونی به چاهک آسانسور سقوط کرده است.

ملکی با بیان اینکه آتش نشانان این فرد را از داخل چاهک آسانسور خارج کردند افزود: این مرد میانسال بدلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران علت این حادثه را در دست بررسی کارشناسان نیروی انتظامی اعلام کرد.