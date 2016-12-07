شاگردان ترکاشوند روی نوار پیروزی/کاله حریف صالحین ورامین نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی شامگاه چهارشنبه در نقاط مختلف ایران پیگیری شد که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و کاله مازندران به مصاف یکدیگر رفتند.

دیدار تیم های صالحین ورامین و کاله در حالی در سالن شهید گلعباسی برگزار شد که هر دو تیم با توجه به نزدیکی رقابت در جدول رده بندی، به پیروزی در این مسابقه نیاز مبرم داشتند.

نماینده والیبال ورامین تا پیش از رویارویی با شاگردان عطایی، عملکرد مطلوبی را از خود نشان داده بود و با کسب پنج پیروزی در رده چهارم جدول رده بندی مسابقات قرار داشت.

تقابل شاگردان ترکاشوند با تیم جوان کاله

تیم کاله که در این فصل از لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با تیمی جوان و باانگیزه وارد مسابقات شده، تا پایان هفته نهم لیگ برتر با کسب سه پیروزی در رده دهم جدول رده بندی قرار داشت و تلاش می کرد تا با برد بر صالحین ورامین در سالن شهید گلعباسی، شگفتی بزرگی را در هفته دهم خلق کند.

از طرف دیگر حضور مجدد بهروز عطایی سرمربی کاله مازندران در سالن شهید گلعباسی بر جذابیت این مسابقه افزوده بود، چرا که این مربی مطرح سابقه هدایت نماینده والیبال ورامین در لیگ برتر والیبال را در کارنامه داشت.

حضور پرشور هواداران ورامینی در سالن شهید گلعباسی

همانطور که پیش بینی می شد، هواداران و تماشاگران ورامینی استقبال پرشوری از این مسابقه کرده و علیرغم سرمای هوا، خود را قبل از شروع دیدار تیم های صالحین و کاله به سالن شهید گلعباسی رساندند.

هواداران صالحین ورامین از ابتدای مسابقه با تشویق بازیکنان و کادر فنی این تیم تلاش داشتند تا زمینه موفقیت نماینده والیبال ورامین بر کاله مازندران را فراهم آورند.

احسن الله شیرکوند بازیکن مطرح صالحین ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازیکنان صالحین به عنوان نماینده والیبال ورامین تلاش دارند تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند.

وی افزود: در دیدار با کاله نیز به دنبال پیروزی و ادامه دادن روند موفقیت های گذشته هستیم و در این راستا بر روی حمایت هواداران ورامینی حساب کرده ایم.

وی ادامه داد: هواداران ورامینی همواره پشتیبان تیم صالحین ورامین بوده اند و این امر یکی از ارکان پیروزی های نماینده والیبال ورامین در این فصل از رقابت های لیگ برتر است.

غافلگیری صالحین ورامین با پیروزی کاله در ست نخست

اگرچه تصور می شد با حضور هواداران ورامینی و شرایط جدول رده بندی، دیدار آسانی در انتظار صالحین ورامین باشد، ست نخست همه را غافلگیر کرد و تیم کاله توانست در یک بازی برتر، با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ بر نماینده والیبال ورامین پیروز شود.

بازیکنان صالحین ورامین که ارزش سه امتیاز دیدار با کاله را می دانستند، در ست دوم نمایش خوبی را از خود نشان دادند و توانستند با پشتیبانی هواداران خود، با نتیجه قاطع ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی برسند.

نمایش دلپذیر شاگردان ترکاشوند در ست های دوم و سوم

شاگردان محمد ترکاشوند که پس از پیروزی در ست دوم انگیزه مضاعفی پیدا کرده بودند، توانستند در ست سوم نیز نمایش خوبی را از خود نشان داده و با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به برتری برسند.

در ست چهارم نیز تماشاگران حاضر در سالن شهید گلعباسی، دیدار جذاب و حساسی را مشاهده کردند اما در نهایت این تیم کاله بود که با نتیجه ۲۵ بر۲۳ بر صالحین پیروز شد.

در ست پنجم باز هم شاگردان ترکاشوند نمایش بهتری را نسبت به کاله از خود نشان دادند و در نهایت توانستند با نتیجه ۱۵ بر۱۱ به برتری رسیده و در مجموع با نتیجه سه بر دو بر نماینده والیبال مازندران پیروز شوند.

تیم صالحین ورامین در هفته یازدهم لیگ برتر والیبال به مصاف خاتم اردکان خواهد رفت.