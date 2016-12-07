فیلم «تبریز شناسنامه تئاتر ایران» تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم نگاهی به تاریخ گذشتهی تئاتر تبریز داشته و نقش بزرگان و جوانان دیروز و امروز این هنر را بیان می کند.
در این فیلم برای اولینبار، فیلمی از اجرای تئاتر به تاریخ ۱۳۲۴ (۱۹۴۵) که در سالن شیر و خورشید اجرا شده بود به نمایش در می آید.
این فیلم برای پخش در سی و پنجمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، برای معرفی کوتاه تاریخچه و وضعیت کنونی تئاتر شهر تبریز ساخته شده است.
رسول ایرانزاد کارگردان، امیر اطمینان تدوین، مهدی سمساری نریتور و مهرداد خوشکار مقدم نویسندگان این فیلم هستند.
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