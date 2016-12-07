نمایش «پنچری» در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، خلاصه نمایش پنچری، آلفردو تراپس تاجر جوانی است که به طور اتفاقی و به خاطر خرابی ماشین اش سر از دهکدهای در میآورد و مجبور میشود شب را در خانه ویلایی به روز برساند.
در این ویلا با چهار پیرمرد آشنا میشود و به پیشنهاد آنها وارد "بازی" میشود. اتفاقی که با ورود مسافر جدید ادامه می یابد.
کارگردان این اثر نازیلا ایرانزاد بنام، دراماتورژ محمد رمضانی و بازیگران این نمایش محمد اخی، دارا علی آبادی، رحیم عباسزاده، مهدی سمساری و علی عباسپور هستند.
این نمایش از ۲۰ تا ۴ دی امسال، ساعت ۱۹ در بلک باکس تئاتر شهر تبریز در میدان دانشسرا به روی صحنه خواهد رفت.
مدت اجرای نمایش «پنچری» ۷۵ دقیقه است.
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