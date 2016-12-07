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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

به کارگردانی نازیلا ایرانزاد

نمایش «پنچری» در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود

نمایش «پنچری» در تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود

تبریز- نمایش «پنجری» به کارگردانی نازیلا ایرانزاد بنام در بلک باکس تئاتر شهر تبریز به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، خلاصه نمایش پنچری، آلفردو تراپس تاجر جوانی است که به طور اتفاقی و به خاطر خرابی ماشین اش سر از دهکده‌ای در می‌آورد و مجبور می‌شود شب را در خانه ویلایی به روز برساند.

در این ویلا با چهار پیرمرد آشنا می‌شود و به پیشنهاد آن‌ها وارد "بازی" می‌شود. اتفاقی که با ورود مسافر جدید  ادامه می یابد.

کارگردان این اثر نازیلا ایران‌زاد بنام، دراماتورژ محمد رمضانی و  بازیگران این نمایش محمد اخی، دارا علی آبادی، رحیم عباس‌زاده، مهدی سمساری و علی عباس‌پور هستند.

این نمایش از ۲۰ تا ۴ دی امسال، ساعت ۱۹ در بلک باکس تئاتر شهر تبریز در میدان دانشسرا به روی صحنه خواهد رفت.

مدت اجرای نمایش «پنچری» ۷۵ دقیقه است.

کد مطلب 3844212

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