تکمیل خدمات زیربنایی در ناحیه مهرگان موجب کاهش آسیبها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محبوبی مشاور وزیر کشور ومعاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به همراه محسن قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری، نصیری معاون فرمانداری البرز از ناحیه شهری مهرگان بازدید کرد و با مشکلات و آسیب های اجتماعی این منطقه اشنا شد.

محبوبی در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وزارت کشور مصمم به حل مشکلات اساسی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی ناحیه شهری مهرگان است.

وی افزود: خوشبخنانه ناحیه شهری مهرگان درموقعیت جغرافیایی خوبی احداث شده وبا تکمیل آن افق روشنی پیش روی استان قزوین و ساکنان آن خواهد بود.

محبوبی تصریح کرد: با توجه به نوساز بودن ناحیه شهری مهرگان و سرعت بالای تکمیل شدن آن مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز در آن دیده می شود که باید تلاش کنیم با همکاری همه دستگاههای اجرایی آنها را برطرف کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از مسائل روانی که گاهی در میان مردم رایج می شود این است که بر این ناحیه شهری برچسب ناامنی می زنند که حقیقت ندارد و می تواند موجب دغدغه ساکنان شود که باید از این موضوع پرهیز شود.

معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور گفت: هدف از بازدید از این ناحیه آشنایی با مشکلات و نیازهای اساسی آن است که امروز بهمراه مسولین استانی انجام شده است.

محبوبی با اشاره به این که ناحیه مهرگان درمدت کوتاهی شکل گرفته و ویژگی های خوب زیادی دارد بیان کرد: متاسفانه جمعیت ساکن آن متناسب با کارهای انجام شده نیست و باید با استقرار ادارات مورد نیاز بخشی از مشکلات مردم را حل کنیم.

وی اضافه کرد: دستگاه های خدمات رسان هم لازم است بسرعت تجهیزات خود را برای خدمت رسانی کامل کنند تا نیازهای مردم برطرف شود وبا این کار می توان از آسیب ها جلوگیری کرد.

مشاوراجتماعی وزیرکشوریادآورشد: با توجه به موقیعت خوب ناحیه شهری مهرگان که می تواند به محیطی با نشاط اجتماعی برای استان تبدیل شود باید به یان ناحیه به عنوان یک فرصت نگاه کنیم و ازآن استفاده مناسب را داشته باشیم.

رضا محبوبی تاکید کرد: همکاران ما درحوزه اجتماعی استانداری قزوین برخی طرحها را دراولویت اجرا و تکمیل قرار خواهند دادکه توسعه فضاهای سبز شهری از آن جمله است.

مشاوراجتماعی وزیر کشور بیان کرد: تمام پروژه هایی که برای حل مشکلات اساسی اجتماعی و فرهنگی وکاهش آسیب های اجتماعی در ناحیه شهری مهرگان پیش بینی شده بود مورد بررسی قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم برای حل آنها اقدام کنیم.

همچنین امروز جلسه بررسی مشکلات آسیبهای اجتماعی ناحیه شهری مهرگان روز چهارشنبه با حضور محبوبی مشاور وزیر کشور و معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور، محسن قاسمی مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین، نصیری معاون فرماندار شهرستان البرز، احسان الله صالحی بخشدارمحمدیه، معاونت خدمات شهری شهرداری محمدیه و مسئول امورشهری ناحیه شهری مهرگان درسالن اجتماعات بخشداری محمدیه برگزار شد.