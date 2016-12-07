به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی اظهار داشت: امام عصر (عج) همواره سکاندار هدایت جامعه بشری است، اما بنا به مصلحت الهی از پس پرده غیبت هدایت امور جامعه اسلامی را به عهده دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: هم اکنون که قرن‌ها از اغاز امامت آن حضرت (عج) می‌گذرد آن حضرت (عج) با نورانیت و هدایت‌های الهی خویش همانند خورشیدی از پشت ابرها جهان را سکانداری می‌کند.

وی تصریح کرد: بنا به فرموده امام عصر (عج) در عصر غیبت، در حقیقت محوریت سکانداری امور دینی مردم به واسطه علمای بزرگی که نایبان عام ان حضرت هستند و حرف آنها برای مردم حجت محسوب می‌شود، انجام می شود.

حجت الاسلام سروستانی با اشاره به لزوم تبعیت از امام معصوم و نائب آن، تاکید کرد: طبیعتا همه مردم در زمان غیبت باید برای شناخت و تبعیت از امام، ولایت و رهبری گام بردارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: آغاز امامت امام عصر پس از شهادت پدر بزرگوارشان یکی از نعمت های بزرگ الهی برای جهان بشریت به شمار می رود.

وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: تبعیت از ولایت موجب می شود تا انسان زمینه سعادت و خوشبختی خود را فراهم سازد و دوری از معرفت به ولایت و عدم تبعیت از او برای انسان خواری و ذلت را در پی خواهد داشت.