لندن در جایگاه متهم کردن دیگران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان امروز (چهارشنبه) در واکنش به اظهارات خانم «ترزا می» نخست‌وزیر بریتانیا در جمع سران شورای همکاری خلیج فارس گفت: کشورهایی که مداخله جویی‌های غیر مسئولانه آنها در سایر کشورها موجب گسترش ناامنی، جنگ، خشونت و تروریسم شده است در جایگاهی نیستند که دیگران را به مداخله در امور منطقه متهم کنند.

وی با اشاره به سیاست‌های تفرقه افکنانه بریتانیا افزود: این کشور در تلاش برای بازگشت به این منطقه، مجددا به سیاست‌های تفرقه افکنانه روی آورده است که از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران کاری عبث و غیرسازنده است.

قاسمی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران، ریشه بخشی از این اظهارات را ناشی از تحولات در روابط این کشور با اتحادیه اروپایی می‌داند که مشکلات، کمبودها و پیچیدگی‌هایی را در منافع و جایگاه بین‌المللی انگلیس ایجاد کرده و باعث شده است نخست وزیر این کشور متناسب با فضای اجلاس شورای همکاری خلیج فارس و برای خوشایند تعدادی از سران کشورهای عضو این شورا، حرف‌هایی نسنجیده علیه دولت و ملت ایران بر زبان بیاورد.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان گفت: به نظر می‌رسد هدف از این گونه اظهارات تلاش برای عقد قراردادهای جدید هنگفت تسلیحاتی بین انگلیس و برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و در نهایت، تشدید بحران‌های ناشی از جنایات جنگی آنها علیه ملت‌های مظلوم یمن، سوریه، بحرین، عراق و دیگر کشورهای اسلامی منطقه باشد.

لازم به ذکر است، ترزا می نخست‌وزیر انگلیس در نطق خود در نشست شورای همکاری خلیج فارس در منامه بر حفظ توافق هسته‌ای و آمادگی برای همکاری با شیخ‌نشین‌های خلیج فارس ضد ایران تأکید کرد و افزود: این توافق برای امنیت منطقه از اهمیت حیاتی برخوردار است، اما ما باید برای مهار اقدامات منطقه‌ای ایران، خواه در لبنان، عراق، یمن، سوریه یا در خود خلیج (فارس) نیز با یکدیگر همکاری کنیم.