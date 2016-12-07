به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان بوشهر، امید پارسایی فر اظهار داشت: حوزه هنری استان بوشهر اعلام کرد به‌علت استقبال علاقه‌مندان، تاریخ ثبت‌نام اولین دوره از کارگاه‌های تخصصی - آموزشی تا بیستم آذرماه تمدید می‌شود.

مدیرکل حوزه هنری استان بوشهر بر استفاده از همه ظرفیت‌های استان تاکید کرد. وی گفت : تلاش می‌کنیم که در دوره‌های مختلف آموزشی حوزه هنری از همه ظرفیت‌های استان استفاده کرده و آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات هنرمندان و دوستان در راستای بهبود و خلق آثار فاخر هستیم.

پارسایی‌فر در ادامه، موضوع کارگاه‌های آموزشی در دوره جدید را نام برد و گفت: کارگاه تخصصی فیلم‌برداری ( نور و سایه ) با مدیریت و تدریس حسین روشنکار، کارگاه تخصصی آموزش مستندسازی با مدیریت و تدریس سیدحسین صافی، کارگاه تخصصی تئوری‌های تئاتری ( شیوه‌های کارگردانی ) با مدیریت و تدریس ایرج صغیری، کارگاه تخصصی فیلمنامه کوتاه داستانی با مدیریت و تدریس داریوش غریب‌زاده، کارگاه تخصصی آموزش بازیگری با مدیریت و تدریس رامتین بالف، کارگاه تخصصی آموزش جلوه‌های بصری در سینما با مدیریت و تدریس جواد رمضانی و کارگاه تخصصی آموزش کارگردانی فیلم با مدیریت و تدریس مسعود نجف‌پور از دوره های برگزاری این حوزه است.