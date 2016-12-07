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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

سقوط جنگنده اف-۱۸آمریکا در ژاپن

سقوط جنگنده اف-۱۸آمریکا در ژاپن

مقام های وزارت دفاع آمریکا از سقوط یک فروند جنگنده اف ۱۸ متعلق به ارتش این کشور در منطقه کوچی واقع در جنوب غرب ژاپن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع آمریکا از سقوط یک فروند جت اف ۱۸ متعلق به ارتش این کشور در ژاپن خبر داد.

گفته می شود این جت که در پایگاه هوایی ایواکونی واقع در جنوب غرب ژاپن مستقر بوده، امروز به وقت ژاپن طی تمرین نظامی در منطقه کوچی دچار سانحه شده است.

گفتنی است ناوگان دریایی پایگاه هوایی ایواکونی میزبان ۵۰۰۰ نظامی آمریکایی است که در پایگاه یاد شده دوره های ملوانی را گذرانده و از طریق جت های اف ۱۸ نیز به گشت زنی هوایی می پردازند.

گفته می شود ماه گذشته نیز دو جنگنده هارنتز در کالیفرنیا طی یک تمرین نظامی دچار سانحه شدند.

کد مطلب 3844227

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