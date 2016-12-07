راه آهن تهران، قزوین به تبریز برقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد زاده مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی وتوسعه استان قزوین با اعضا کمیسیون عمران مجلس که در سالن باغستان برگزار شد گفت: در دولت تدبیر و امید توسعه شبکه ریلی در اولویت خدمات حمل ونقلی مورد توجه است و امیدواریم با تامین اعتبار مناسب زمینه دو خطه و چهارخطه شدن مسیرهای ریلی بسرعت فراهم شود.

محمدزاده بیان کرد: ظرفیت مسیر ریلی تهران به سمت غرب کشور، قزوین به زنجان و تبریز باید افزایش یابد تا بتوان جوابگوی مسافران متعدد و بیشمار این محورها شد.

وی تصریح کرد: تاکنون مسیر تهران به کرج دو خطه شده و خط سوم و چهارم این مسیر هم احداث شده و امیدواریم چهار خطه شدن مسیر هم بزودی تکمیل شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن کشور بیان کرد: عملیات زیرسازی خط دوم مسیر کرج به قزوین نیز در حال اجراست که ۶۰ کیلومتر زیرسازی شده که با تکمیل آن می توان در هر ۱۵ دقیقه یک قطار اعزام کرد.

ریل باس در قزوین راه اندازی می شود

محمدزاده تصریح کرد: در مسیر ریلی قزوین به تهران امکان و ظرفیت راه اندازی ریل باس با قابلیت تردد قطارهایی با سرعت ۱۶۰ تا ۲۰۰ کیلومتر وجود دارد.

وی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار مورد نیاز آمادگی داریم تا مسیر ریلی تهران تا تبریز را برقی کنیم که در این صورت سرعت عبور قطار تا ۲۰۰ کیلومتر قابل افزایش است.



محمدزاده گفت: اجرای این پروژه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد که با ایجاد آن می توان در هر ۸ تا ۱۵ دقیقه یک قطار راه اندازی کرد.

آماده افزایش سرویس های قطار در مسیر قزوین به تهران هستیم



وی بیان کرد: در مسیر جاده ای تهران به قزوین امکان و ظرفیت جابجایی ۱۰ میلیون مسافر در سال وجود دارد و در صورت استقبال مسافران آماده افزایش قطارهای مسافربری در این استان هستیم.

محمدزاده اظهارداشت: ایجاد مراکز تجاری درایستگاههای راه آهن قزوین هم از کارهایی است که میتواند مورد بررسی برای اجرا قرار گیرد.