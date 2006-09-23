گفته هاي بوش تكرار اشتباهات بود / ترسيم مرزها با لبنان موضوعي صرفا دوجانبه است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، وزير خارجه سوريه در گفتگو با روزنامه عرب زبان "الشرق الاوسط" چاپ لندن گفت: سخنراني اخير جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا در سازمان ملل پافشاري بر اشتباهات اين كشور بود و چيز جديدي به همراه نداشت و ثابت شد كه اشتباه هاي سياسي آمريكا در منطقه خاورميانه منجر به اين ويراني در عراق و افغانستان و لبنان شده است.

وي تاكيد كرد: هيچ كسي نمي تواند سوريه را منزوي كرده يا جلوي نقش اين كشور را بگيرد زيرا اين نقش از واقعيت تاريخي و جغرافيايي در سوريه ناشي شده است.

المعلم با ابراز عقيده مبني بر وجود فرصتي براي حل و فصل مشكلات منطقه بعد از جنگ اسرائيل ضد لبنان درعين حال گفت كه اين فرصت به سبب فشار اسرائيل و سلطه گري آمريكا بر اوضاع اندك است.

وي افزود: به اعتقاد من، اين فرصت از بين خواهد رفت و تباه خواهد شد و منطقه در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

وزير امور خارجه سوريه در بخش ديگري از گفتگو بار ديگر استقرار هرگونه نيروهاي بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد "يونيفل" در طول مرزهاي خود با لبنان را رد و تاكيد كرد كه سوريه اقدام به كنترل اين مرزها خواهد كرد.

وي در اين راستا افزود: يك گردان از نيروهاي تقويتي و پشتيباني مرزباني سوريه به منطقه مرزي سوريه و لبنان اعزام شده اند و دمشق از طريق كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد از اروپايي ها خواستار ارايه كمك هاي فني در زمينه تجهيزات و آموزش نيروهاي مرزباني سوريه شده است و بعد از پايان دوره آموزشي و آموزش استفاده از تجهيزات ماموريت اين مربيان پايان خواهد يافت و آنها در مرز نخواهند بود و كار آنها آموزش نيروهاي مرزباني خواهند بود.

وزير خارجه سوريه همچنين تاكيد كرد كه موضوع ترسيم مرزها و روابط ديپلماتيك مسئله اي صرفا دوجانبه است كه مقام هاي سوري و لبناني در روابط دوجانبه خود درباره آن تصميم گيري مي كنند و هر چيز ديگري خارج از اين چارجوب مداخله در حاكميت ملي محسوب مي شود.

وي همچنين به دعوت از فواد سنيوره نخست وزير لبنان براي ديدار از دمشق اشاره كرد و گفت كه اين دعوت از طريق قطر به وي منتقل شده است.

المعلم با اشاره به تلاش دولت سوريه براي كنترل مرزهاي خود با عراق تاكيد كرد كه امنيت و ثبات عراق براي سوريه و امنيت و ثبات اين كشور از اهميت برخوردار است و دمشق هرگونه اقدام تروريستي ضد ملت عراق را محكوم مي كند.

وي در پاسخ به سوال ديگري تاكيد كرد كه دمشق از روند سياسي جاري در عراق و نيز دولت نوري المالكي رئيس جمهوري اين كشور حمايت مي كند و خواهان برقراري بهترين روابط با اين دولت است.