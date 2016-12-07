۱۶۰۰ طرح برای اجرا در منطقه ویژه علم و فناوری تبریز تدوین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مناطق ویژه علم و فناوری در بوشهر اظهار داشت: توسعه مناطق ویژه علم و فناوری نقش بسیار مهمی در رشد و شکوفایی کشور خواهد داشت و باید سیاست‌های مناسبی برای حمایت از این مناطق اتخاذ شود.

وی با اشاره به برخورداری پنج استان از مناطق ویژه علم و فناوری، خاطرنشان کرد: طرح‌های سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه علم فناوری باید بر اساس مزیت‌ها و قابلیت‌های هر استان تدوین شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به نقش مناطق علم و فناوری در پیوند صنعت و دانشگاه اشاره کرد و افزود: تقویت پیوند صنعت و دانشگاه یک ضرورت اساسی است که در این مناطق رقم خواهد خورد.

وی خواستار افزایش اعتبارات توسعه زیر ساخت‌ها در مناطق ویژه علم و فناوری در برنامه ششم و بودجه سال ۹۶ شد و بیان کرد: باید نشست‌های تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف اجرا و راه‌ادازی این مناطق برگزار شود.

جبارزاده از تدوین هزار و ۶۰۰ طرح برای اجرا در منطقه ویژه علم و فناوری تبریز خبر داد و ادامه داد: هزار و ۵۰۰ طرح تاکنون برای اجرا ارائه شده است.