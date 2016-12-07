اهتمام به حقوق بشر زمینه ساز همزیستی مسالمت آمیز انسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محمد علی تسخیری شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دومین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بین المللی که در سالن همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه هر تعریفی از تمدن ارائه شود، باید نماینگر ابعاد انسانی باشد، اظهار داشت: نمی‌توان حرکتی را متمدنانه دانست اگر انسانی نباشد.

وی تصریح کرد: انقلاب ها نیز اگر در راستای تحقق اهداف انسانی باشند، قابل ستایش هستند در غیر این صورت یک حرکت ارتجاعی محسوب می شوند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با اشاره به اینکه انسان به عنوان مخلوق الهی در سرشت خود مجموعه ای از بدیهیات، قدرت‌های عقلی، فکری و عملی را دارد، اظهار داشت: اگر ایمان به فطرت انسانی نداشته باشیم، بسیاری از مقولات مشترک انسانی بی مفهوم می‌شود.

وی تصریح کرد: مسائلی نظیر حقوق، انسانیت، آزادی و عدالت اگر در چارچوب فطرت نباشد، معنادار نمی‌شود.

آیت الله تسخیری با بیان اینکه گفت‌وگوی منطقی یک ارزش مشترک انسانی است، ابراز داشت: دین با همه تکالیف و ارزش‌های الهی از شئون فطرت است.

وی افزود: دین فطری دین حنیف و توحید است و ادیان شرک نمی‌توانند نقش دین را ایفا کنند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام تصریح کرد: دین فطری قیومیت بر زندگی دارد و مشکلات زندگی انسانیت را به طور مطلق رفع می کند.

آیت الله تسخیری با بیان اینکه مهم ترین مشکل تاریخ بشریت تضاد میان منافع فردی و جمعی بوده است، گفت: منافع فردی زمینه ساز انحصار است، اما منافع اجتماعی موجب گسترش روحیه انفاق و ایثارگری می شود.

وی تصریح کرد: دین، انسان را به تفکر درباره جهان آخرت سوق می‌دهد و اورا ملزم به رعایت حقوق موجودات می کند. حرکت در مسیر منافع اجتماعی، در گام نخست خدمت به خود افراد است.

آیت الله تسخیری با بیان اینکه صلح یک امر فطری است، گفت: فطرت بشری، انسان ها را به سوی صلح سوق می‌دهد اما این صلح باید در چارچوب عدالت باشد. تکامل انسانی از طریق گفت‌وگوهای منطقی محقق می‌شود و همه ادیان بر لزوم گفتمان منطقی تأکید دارند.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام تصریح کرد: قرآن چارچوب کلی گفتمان منطقی را تبیین کرده است و باید از آن الگوگیری کرد.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه احترام متقابل یک ارزش مطلق است، اظهار داشت: این مبانی در قرآن به شیوه‌ای زیبا و مستدل بیان شده است.

وی با بیان اینکه حقوق اساسی، کرامت انسانی، آزادی و عدالت پایه همزیستی مسالمت آمیز انسان‌ها هستند، گفت: مسئله محکومیت تروریسم، نژاد پرستی و استبداد در راستای اهتمام به حقوق بشر است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، گفت: حفاظت از محیط زیست، ارزش مشترک میان انسان‌هاست و اسلام تعالیم زیادی در مسئله حفاظت بر محیط زیست دارد.

آیت الله تسخیری با اشاره به اینکه حفظ حقوق بشر یک ارزش مشترک انسانی است، گفت: تعدی به حقوق زنان و کودکان و افراد غیرنظامی در جنگ ها محکوم است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید برای تحقق تمدن به ارزش‌های مشترک انسانی در شرایط مختلف، احترام بگذاریم.