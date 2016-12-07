کتاب باعث رشد جامعه می شود/ نویسنده به بخش ارزشی جامعه تعلق دارد

محمد مهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه برخی پدیده ها در نظام اجتماعی یک اصالت ذاتی دارند و آن اصالت این پدیده را در تمام شرایط حفظ می کند، اظهار داشت: کتاب از جمله پدیده هایی است که اعتبارش را از دست نمی دهد و دارای جایگاه خاص است.

وی تصریح کرد: علارقم اینکه فضای مجازی گسترش پیدا کرده است بسیاری از پدیده ها از طریق فضای مجازی انتقال پیدا می کند اما کتاب هنوز جایگاه خود را حفظ کرده و این نشان از از ارزش ذاتی است که در پدیده کتاب نهفته و موج های منفی نمی تواند این پدیده را بی اثر کند.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد اسلامی با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) که می فرمایند «جامعه ای از آشفتگی نجات پیدا می کند که با مقوله کتاب ارتباط منطقی برقرار کند»، افزود: جامعه ای که کتاب را در سبد خانوار خود قرار دهد جامعه ای رشد یافته و متعالی خواهد شد و آسیب نمی بیند.

احمدی با تاکید بر اینکه نمی توانیم درهای کشور را ببندیم و مانع رفت و آمد شویم چون از لحاظ اندیشه با تکنولوژی نمی توان مبارزه کرد، گفت: راه حل این است که جامعه به لحاظ فکر و اندیشه به جایی برسد که مصونیت را در خود ایجاد کند و جامعه ای که کتاب در آن به حاشیه برود با اولین انحراف آسیب می بیند.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه های کتاب را جریان سازی فرهنگی در جامعه، آگاه کردن مردم با تازه های نشر و ایجاد رابطه منطقی بین کتاب و مردم دانست و تصریح کرد: کتاب یک واکسیناسیون و نویسنده نیز دارای ارزشی است که با خلاقیت خود مصونیت را در جامعه ایجاد می کند.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد اسلامی با بیان اینکه نویسنده به بخش ارزشی جامعه تعلق دارد، ابراز داشت: اصل فکر و اندیشه دارای اعتبار است لذا جامعه شناسان تعبیری دارند که ماهیت مقوله اقتصادی با مقوله انسانی در تعارض است ولی مقولات فرهنگی با ماهیت انسانی در تناسب قلمداد می شود اما مقوله اقتصادی زمانی استاندارد محسوب شده که بتواند بین ماهیت شغل و شاغل تناسب برقرار کند.

محمدی با عنوان اینکه یک شخصیت فرهنگی دارای شعور، اندیشه و فکر است و با مجموعه ای از انسانها که آنها نیز دارای شعور و فکر هستند در ارتباط است، افزود: مقوله فرهنگ به خاطر امتیازاتش و افرادی مثل شاعر و نویسنده که دارای درک هستند و مخاطبان که آنها نیز دارای درک و فهم هستند مورد توجه است.

وی همچنین گفت: خداوند در قرآن کریم به قلم سوگند یاد می کند و این همان اهمیت قلم و کتاب درجامعه اسلامی است.

مدیرکل هماهنگی امور استان های وزارت ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از مسئولان استانی نمایشگاه کتاب سمنان، گفت: نمایشگاه ها بعضا مردم دور از پایتخت را برای تهیه کتاب با انتشارات معتبر کشور پیوند می دهد و این یکی از کارکردهای ویژه این قبیل رویدادهای فرهنگی است.

محمدی افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های نمایشگاه های کتاب ایجاد شور و علاقه به مطالعه در بین تمام اقشار جامعه است که مسئولان فرهنگی می بایست به این مقوله عنایت ویژه ای داشته باشند.