پرداخت ۲۷۰میلیارد ریال عوارض به شهرداریها و دهیاریهای استان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی محمد علی غفاری در نشست هم اندیشی با شهردار یاسوج افزود: تلاش می شود تا با همت مسؤلان سازمانی و استانی سهم استان از منابع ناشی از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

وی همچنین از پرداخت ۹۰ میلیارد ریال از محل عوارض وصولی مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ی سلامت در استان خبر داد و بیان کرد: تمکین و همکاری شهروندان در پرداخت مالیات، توسعه و آبادانی استان را در پی خواهد داشت و بر همین اساس اداره کل امور مالیاتی استان تعامل هرچه بیشتر با فعالان اقتصادی را از اولویت های خود قرار داده است.

وی با اشاره به اهمیت جایگزینی درآمد مبتنی بر مالیات به جای درآمد ناپایدار مبتنی بر نفت ادامه داد: برای عملیاتی کردن این موضوع باید حمایت های لازم از فعالان اقتصادی صورت گیرد که در این راستا اداره کل امور مالیاتی با اعمال بخشودگی های مالیاتی و قانون رفع موانع تولید در پی آن است تا شرایط برای توسعه ی اقتصادی استان فراهم شود.

شهردار یاسوج نیز در این نشست، با اشاره به اینکه بخش عمده ای از خدمات و هزینه های شهرداری از محل منابع اختصاصی حاصل از عوارض مالیات بر ارزش افزوده استان تامین می شود، گفت: تلاش می شود تا با همکاری دوسویه با اداره کل امور مالیاتی استان، خدمات ماندگاری در مرکز استان صورت گیرد.

محمد علی جاوید با اعلام خبر صدور مجوز برای نامگذاری خیابان مالیات واقع در جنب اداره کل امور مالیاتی منتهی به بلوار ارتش افزود: شهرداری یاسوج آمادگی دارد تا در جهت فرهنگ سازی مالیاتی با همکاری اداره کل امور مالیاتی، برای ساخت پارک مالیات در مرکز استان اقدام کند.