به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان البرز، سید موسی حسینی کاشانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز فردا، پنج‌شنبه در استان البرز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از مهمانان ویژه این اجلاس خواهد بود.

حسینی کاشانی افزود: کمیته هنری اجلاس سراسری نماز که بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز قرارگرفته است توانسته نمایشگاه فرهنگی، هنری و مذهبی را برپا کند، این نمایشگاه از شانزدهم تا بیست و یکم آذرماه دایر خواهد بود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از حضور در مراسم اجلاس سراسری نماز، از نمایشگاه فرهنگی، هنری استان بازدید می‌کند.