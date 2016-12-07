  1. استانها
  2. البرز
۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۲

به منظور شرکت در اجلاس سراسری نماز؛

وزیر ارشاد فردا به استان البرز سفر می‌کند

وزیر ارشاد فردا به استان البرز سفر می‌کند

کرج - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شکرت در بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز، فردا به استان البرز سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل فرهنگ ارشاد اسلامی استان البرز، سید موسی حسینی کاشانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز فردا، پنج‌شنبه در استان البرز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از مهمانان ویژه این اجلاس خواهد بود.

حسینی کاشانی افزود: کمیته هنری اجلاس سراسری نماز که بر عهده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز قرارگرفته است توانسته نمایشگاه فرهنگی، هنری و مذهبی را برپا کند، این نمایشگاه از شانزدهم تا بیست و یکم آذرماه دایر خواهد بود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از حضور در مراسم اجلاس سراسری نماز، از نمایشگاه فرهنگی، هنری استان بازدید می‌کند.

کد مطلب 3844248

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها