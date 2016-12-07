چهارقلوها در قم متولد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، نوزادان چهارقلوی یک مادر ۳۰ ساله قمی متولد شدند، این مادر در دومین زایمان خود که در ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه امروز چهارشنبه انجام شد صاحب سه فرزند دختر به نام‌های رضوانه، ریحانه و فرزانه و یک فرزند پسر به نام‌ محمد جواد شد.

این عمل سزارین که در مرکز آموزشی درمانی حضرت زهرا(س) قم انجام شد، موفقیت‌آمیز بود و اکنون نوزادان از حال عمومی مساعدی برخوردار هستند.

این نوزادان با وزن متوسط دو کیلوگرم متولد شده‌اند.

این دومین مورد چهارقلوزایی طی سال جاری در قم است و در چهارم آبان‌ماه سال جاری نیز یک مادر قمی در زایمان سوم خود صاحب دو دختر و دو پسر شده بود.