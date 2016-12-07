خلیج فارس کاملا طوفانی است/ کاهش دما در استان بوشهر

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد از امروز ( چهارشنبه) وزش باد شمالی شدت بیشتری می‌یابد که در پی آن ارتفاع موج دریا نیز افزایش یافته و خلیج‌فارس کاملا مواج و طوفانی باشد.

وی از کاهش دما در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: آسمان استان نیز کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر با بیان اینکه جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت است، ادامه داد: ارتفاع موج دریا بین ۱۲۰ تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی افزود: فردا زمان مد اول دریا ساعت ۳۲ دقیقه بامداد، جزر اول دریا ساعت هشت و ۳۰ دقیقه، مد دوم دریا ساعت ۱۵ و ۵۱ دقیقه و جزر دوم ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه خواهد بود.