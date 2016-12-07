آگاهی مردم نسبت به مسائل و مشکلات شهر از طریق بیلبوردهای شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موضوع برگزاری کمپین محیط زیست شهری با شعار شهر تازه در سطح شهر تهران اظهار داشت: تابلوهایی که در سطح شهر نصب شده بسیار کار ارزشمندی است چراکه آگاهی های عمومی را افزایش داده و این اتفاق می تواند کمک موثری بر اهتمام زیستی داشته باشد.

وی افزود: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست وظیفه همگانی است و آحاد جامعه باید برای حفظ محیط زیست تلاش کنند.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به سیاست های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصریح کرد: در این سیاست ها هم مشارکت عامه مردم برای حفظ محیط زیست مطرح شده که باید به آن توجه شود.

مجابی به تبلیغات حفظ محیط زیستی شهری با شعار شهر تازه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: در پیام های آمده به عناصر حیاتی مانند آب، خاک، هوا و تنوع زیستی توجه شده به همین منظور معتقدم برای اینکه بتوانیم این عناصر اصلی را در مدیریت جامعه حفظ کنیم، حتماً آحاد جامعه باید تلاش کنند.

وی با بیان اینکه با نصب پیام ها در سطح شهر مردم می توانند به مسئولیت اجتماعی خود بیشتر دقت کنند، تأکید کرد: هر چقدر مردم را نسبت به مسائل و مشکلات محیط زیستی حساس کنیم، مؤثر خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در حوزه محیط زیست مردم باید مطالبه گر باشند، گفت: بدون تردید شهروندان خود باید مسائل محیط زیستی را رعایت کنند تا به یک نتیجه مثبت دست پیدا کنیم.

مجابی ادامه داد: اگر اقداماتی که تک تک افراد برای حفظ محیط زیست انجام می دهند ضرب در جمعیت شود عدد قابل ملاحضه ای به دست خواهد آمد.

وی با بیان اینکه خصوصاً در بحث آب، پیام ها می تواند مؤثر باشد، افزود: اگر هر فردی یک لیتر کمتر آب مصرف کند بدون شک تأثیر آن در جامعه مشاهده خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست آمادگی دارد که در انتخاب شعارها و مضامین افزایش آگاهی های عمومی نهایت همکاری را با ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران داشته باشد.

مجابی با اشاره به نصب تابلوهای شهر تازه در سطح شهر افزود: کار خیلی خوبی بود به همین دلیل طی دو روز آینده از ستاد محیط زیست شهرداری تهران قدردانی خواهم کرد.