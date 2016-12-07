محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سمن‌ها یکی از ثمرات دولت تدبیر و امید است که به صورت ویژه در استان بوشهر با تدبیر استاندار در حال شکوفایی است.

وی افزود: باید ادارات مستقر در بخش ویژه خارگ برای اجرای برنامه‌های خود از توان و ظرفیت سمن‌ها به صورت ویژه استفاده کنند تا شاهد تحقق اهداف مورد نظر بر اساس ظرفیت‌های مردمی باشیم.

رضایی تصریح کرد: اجرایی کردن اهداف سمن‌ها باید با آموزش جامع و همگانی و هم گرایی و هم افزایی در این حوزه باشد.

وی ادامه داد: حوزه محیط زیست در جزیره خارگ یکی از مهمترین حوزه سمن‌ها است که تاکنون فعالیت بسیار خوبی در این حوزه صورت گرفته است.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره حفظ و حراست از محیط زیست دریایی و گونه‌های جانوری به‌ویژه آهوان جزیره خارگ گفت: باید تعامل و همکاری بیشتری در راستای ارتقای مشارکت های اجتماعی از سوی ادارات دولتی با اهالی شریف خارگ صورت پذیرد.