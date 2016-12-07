۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۲۲

بعداز بارش برف روز گذشته

راه ارتباطی ۲۱۸ روستای آذربایجان شرقی بازگشایی شد

تبریز - بعداز بارش برف روز گذشته و بسته شدن راه ۲۴۱ روستا، تا عصر امروز راه ارتباطی ۲۱۸ روستای آذربایجان شرقی بازگشایی شد.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان ‌شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعداز بارش برف در روز سه شنبه راه ۲۴۱ روستا در استان بسته شد و با تلاش راهداران و تلاش همکاران تا عصر امروز چهارشنبه راه ارتباطی ۲۱۸ روستای آذربایجان شرقی بازگشایی شد.

علی هوشیار با تاکید بر اینکه همچنان راه ۲۰ روستا در ورزقان همچنان بسته است، گفت: تلاش می کنیم تا ظهر فردا تمام راه های روستایی استان بازگشایی شوند.

وی سپس گفت: ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات با ۶۰۰ پرسنل راهداری در جاده های استان مستقر هستند.

