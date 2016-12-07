۴ خطه کردن کل مسیر ایلام- مهران در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی چهارشنبه شب در نشست خبری اصحاب رسانه های استان با استاندار و معاونین اظهار داشت: در زمان منتهی به اربعین امسال با استفاده از اعتبارات ملی، ۱۶ کیلومتر از مسیر چهار خطه شد و چهار خطه کردن کل مسیر ایلام- مهران در دستورکار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام ضمن اشاره به درج ردیف اعتبار ویژه اربعین در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با پیشنهاد استان ایلام، اظهار داشت: در این ردیف ۲۰ میلیارد تومان از طرف دولت در نظر گرفته شده است که امیدواریم در بررسی های مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش پیدا کند.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه های استان برای توسعه زیرساخت های مسیرهای تردد زائران ابراز داشت: مشکل اصلی زیرساخت های جاده ای در مسیر تردد زائران را مسیر صالح آباد- مهران دانست و گفت: تعریض این مسیر براساس مناقصه به شرکت خاتم الانبیاء واگذار شده است و در حال حاضر براساس برنامه تهیه شده، جلو هستیم و هم اکنون دستگاه های راهسازی در حال فعالیت هستند.

پولادی در خصوص وضعیت ترافیکی جاده های استان ایلام و سوانح رخ داده در ایام اربعین گفت: با اتخاذ تمهیدات مناسب، شاهد کاهش ۵۵ درصدی تصادفات منجر به فوت در ایام اربعین بودیم.

وی از اقدامات زیرساختی مناسب در مرز چیلات خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲ کیلومتر از مسیر مرز چیلات آسفالت شده، برق، آب و فیبر نوری آن تأمین شده و محوطه سازی آن نیز انجام گرفته است.