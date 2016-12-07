نباید مجوزی برای برگزاری نمایشگاه در داخل شهر صادر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف عصر امروز در حاشیه جلسه نظارت ستادی شهرداری منطقه ۱۲ طی سخنانی در جمع خبرنگاران، منطقه ۱۲ را قدیمی ترین و یکی از مهم ترین مناطق شهر تهران دانست و گفت: هویت تاریخی، فرهنگی، کالبدی تهران در منطقه ۱۲ به عنوان مرکز شهر وجود دارد و همچنین روزانه بیش از یک و نیم میلیون نفر از شهروندان به منطقه ۱۲ مراجعه می کنند اما با این وجود در این منطقه با مشکلات جدی در حوزه بافت فرسوده، آسیب های اجتماعی و انضباط شهری روبرو هستیم.

وی ادامه داد: شهرداری تهران دو سال و نیم است که به صورت ویژه در حوزه بافت فرسوده و کمک به زیر ساخت های این منطقه با هماهنگی بقیه دستگاه ها کمک می کند.

شهردار تهران با اشاره به عبور خطوط متروی در حال ساخت از منطقه ۱۲، از تکمیل خطوط متروی این منطقه تا پایان سال خبر داد.

قالیباف با اشاره به طرح تفصیلی و طرح های منظر برای رشد ساخت در منطقه ۱۲، ابراز داشت: آمارها نشان می دهد اگر در بقیه نقاط شهر ساخت و ساز رو به کاهش است، در منطقه ۱۲ به خاطر همین زیر ساخت ها و تسهیلات فراهم شده، آمار ساخت و ساز به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در حوزه نما و معماری نیز اقدامات خوبی در این منطقه انجام شده است.

شهردار تهران تاکید کرد: ما اقدامات مربوط به منطقه ۱۲ را با رویکرد حفظ فضاهای کالبدی و گردشگری دنبال می کنیم.

وی در ادامه به برخی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه نظارت ستادی شهرداری منطقه ۱۲ اشاره کرد و گفت: مقرر شد در برخی از محلات همچون محله ایران که فضای سبز محدودی دارند، اقدامات لازم انجام شود و مشکلات سرای محلات را نیز تا پایان سال حل می کنیم. از این رو رسیدگی و نظارت ستادی امروز می تواند کمک ویژه تری نسبت به گذشته برای منطقه ۱۲ داشته باشد.

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره عدم پرداخت سهم دولت از بودجه توسعه متروی تهران گفت: این موضوع به یک مشکل قدیمی تبدیل شده است. حتی ۱.۲میلیارد دلاری که براساس مصوبه مجلس باید از صندوق ذخیره ارزی داده می شد نیز پرداخت نشده است. این چیزی است که مصوب شده و قطعی است و همچنین منابع آن نیز وجود دارد. یک زمانی است که می گوییم اعتبارات تحقق پیدا نمی کند که آن موضوع دیگری است اما بودجه ۱.۲ میلیارد دلاری برای مترو تهران در حوزه واگن وجود دارد ولی متاسفانه پرداخت آن تا کنون صورت نگرفته است.

شهردار تهران عنوان داشت: ما با همه مشکلات مالی، ساخت مترو را پیش می بریم اما به خاطر کمبود واگن شرمنده مردم هستیم که در زمان پیک سفر های مترو، به دلیل کمبود واگن اذیت می شوند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری پیرامون برگزاری نمایشگاه های مختلف در محدوده شهری تهران و عدم انتقال آن ها به شهر آفتاب تصریح کرد: رسانه ها و افکار عمومی در کنار شورای اسلامی شهر تهران این موضوع را پیگیری می کنند چرا که مراجع ذیربط باید از برگزاری نمایشگاه در سطح شهر تهران جلوگیری کرده و نمایشگاه هایی با بیش از ۲۰۰ هزار نفر مراجعه کننده حتما به شهر آفتاب منتقل شود چرا که آلودگی هوا و ترافیک از معضلات جدی ما است.

قالیباف در پایان گفت: ما مصمم هستیم از برگزاری این نمایشگاه ها در داخل شهر جلوگیری کنیم، همانطور که شورا این موضوع را به تصویب رسانده و توافق نامه ای نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وجود دارد. از این رو مجموعه بخش دولتی نباید این مجوزها را بدهد و ضروری است این هماهنگی انجام شود.