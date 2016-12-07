دستگیری ۹ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، عبدالرضا کلانتری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر با اعلام خبر دستگیری این متخلفین گفت: در طی دو هفته گذشته محیط بانان در طی گشتهای شبانه روزی خود در مناطق تحت مدیریت ۹ شکارچی متخلف صید و شکار حیات وحش را دستگیر کرده اند.

وی افزود: از این متخلفین لاشه یک راس بز وحشی، دو قطعه کبک، شش اسلحه شکاری و مقادیری فشنگ و ادوات شکار کشف و ضبط گردید و پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارسال گردید.

مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر از اهالی منطقه درخواست نمود:در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره تلفن های ۱۵۴۰ و ۱۸۱۲ به این اداره اطلاع دهند.