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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر خبر داد:

دستگیری ۹ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده ارسباران

دستگیری ۹ شکارچی متخلف در منطقه حفاظت شده ارسباران

تبریز- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر از دستگیری ۹ شکارچی متخلف در دو هفته گذشته در منطقه حفاظت شده ارسباران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، عبدالرضا کلانتری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر با اعلام خبر دستگیری این متخلفین گفت: در طی دو هفته گذشته محیط بانان در طی گشتهای شبانه روزی خود در مناطق تحت مدیریت ۹ شکارچی متخلف صید و شکار حیات وحش را دستگیر کرده اند.

وی افزود: از این متخلفین لاشه یک راس بز وحشی، دو قطعه کبک، شش اسلحه شکاری و مقادیری فشنگ و ادوات شکار کشف و ضبط گردید و پرونده متخلفین به مراجع قضایی ارسال گردید.

مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کلیبر از اهالی منطقه درخواست نمود:در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره تلفن های ۱۵۴۰ و ۱۸۱۲ به این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 3844267

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