مؤسسات خیریه اردبیل تخصصی و هدفمند فعالیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه چهارشنبه در نشست مشارکتهای مردمی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر مؤسسات خیریه متعددی در استان فعالیت دارند که هر یک در زمینه خاصی فعالیت خود را آغاز کرده اما بعدها وارد حوزههای دیگری نیز شده است.
وی افزود: ارائه خدمات تخصصی از سوی مؤسسات و اینکه در زمینه خاصی فعالیتهای خود را ساماندهی کنند میتواند به کیفیت خدمات خیریه منجر شود.
استاندار اردبیل با تأکید به اینکه رفع بسیاری از گرفتاریها و مشکلات نیازمند مشارکت تخصصی خیرین است، ادامه داد: انتظار میرود با برنامهریزی منسجم مؤسسات خدمات خود را تخصصی سازند.
خدابخش همچنین در خصوص نحوه تأمین لوازمخانگی موردنیاز افراد نیازمند اضافه کرد: به منظور دریافت لوازمخانگی مازاد برخی خانوادهها و اختصاص آن به خانوادههای نیازمند شهرداری اردبیل یا یکی از سازمانهای مردمنهاد میتوانند مشارکت کنند.
وی همچنین به طرح شکرانه سلامت اشاره کرد و گفت: این طرح که در واقع اختصاص سه رقم آخر فیش حقوق کارمندان به خانوادههای نیازمند است میبایست در شورای اداری استان طرح شده و به دلیل تأثیرگذاری آن به کارمندان به صورت گسترده اطلاعرسانی شود.
وی تأکید کرد: در این طرح کارمند سه رقم آخر درآمد خود را به صورت داوطلبانه به حساب مشارکتهای عمومی بهزیستی اختصاص میدهد که اقدام خیر قابلتوجهی است.
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