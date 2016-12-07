مردم اردبیل ۳ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری شامگاه چهارشنبه در نشست مشارکت‌های مردمی با بهزیستی اردبیل تصریح کرد: از این میزان یک میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان کمک نقدی، ۷۴۵ میلیون تومان کمک غیر نقدی، ۴۴۸ میلیون تومان کمک خدماتی و ۶۷۵ میلیون تومان فطریه و سایر کمک‌ها است.

وی افزود: در مجموع هزار و سه نفر در استان اردبیل در حوزه جمع‌آوری مشارکت‌های مردمی با بهزیستی استان همکاری دارند که شامل مدیران ادارات، پزشکان، معلمان و اساتید دانشگاهی، مشاوران حقوقی، کارشناسان فنی و حرفه‌ای و عموم شهروندان است.

مدیرکل بهزیستی استان اضافه کرد: کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در حوزه مسکن، اشتغال، ازدواج و جهیزیه، فرهنگی و تربیتی و ورزشی هزینه می‌شود و درعین‌حال درخواست ما اختصاص بخشی از هزینه به تعمیر و نگه‌داری خانه‌های مددجویان است.

ستاری یکی از طرح‌های در دست اجرای بهزیستی استان را تأمین لوازم‌خانگی مددجویان دانست و تأکید کرد: با توجه به اینکه برخی خانواده‌ها لوازم‌خانگی مازاد داشته و برخی خانوارهای کم برخوردار با کمبود مواجه هستند به دنبال تأمین نیاز خانواده‌های کم برخوردار هستیم.

وی به ضرورت اطلاع‌رسانی این طرح از سوی شهرداری اردبیل اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود با اطلاع‌رسانی شهروندان خود در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی استان یکی از طرح‌های موفق جلب مشارکت مردمی را طرح شکرانه سلامت عنوان کرد و افزود: در این طرح سه رقم آخر حقوق کارمند به اختیار خود وی کسر و به حساب مشارکت‌های مردمی بهزیستی واریز می‌شود.

ستاری با تأکید به ضرورت توسعه این طرح اضافه کرد: برای بهبود خدمات خیریه انتظار می‌رود مؤسسات خیریه در حوزه خدمات بهزیستی به صورت تخصصی فعالیت کنند.

وی با اذعان به اینکه هم اینک خدمات تخصصی در بخش سلامت ارائه می‌شود، متذکر شد: می‌توان در حوزه بهزیستی نیز خدمات را تخصصی کرد و مؤسساتی که در تهران فعال هستند در اردبیل شعبه فعالیت داشته باشند و یا اینکه به صورت مستقیم مؤسساتی فعال شوند.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به علاقه‌مندی فعالیت موسسه خیریه پرتو ۱۲ بهمن در استان اردبیل گفت: این موسسه در نظر دارد در حوزه اشتغال و توانمندسازی مددجویان استان فعالیت خود را در اردبیل آغاز کند.

ستاری تصریح کرد: این موسسه می‌تواند محصولات تولیدی مددجویان به ویژه در حوزه صنایع‌دستی را خریداری کرده و به کشورهای مختلف صادر کند.

وی اضافه کرد: از جمله این موسسه در نظر دارد در قالب شرکت‌های تعاونی در منطقه مغان در پایاب خدا آفرین فعالیت خود را آغاز کند که انتظار می‌رود با توجه به اهمیت موضوع توانمندسازی و اشتغال مددجویان از فعالیت این موسسه حمایت شود.