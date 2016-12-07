عمار حکیم با پادشاه اردن دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، رئیس ائتلاف ملی عراق با حضور در اردن با پادشاه این کشور دیدار کرد.

در همین راستا، «عمار حکیم»رئیس ائتلاف ملی عراق در دیدار با «عبدالله دوم» پادشاه اردن در خصوص وضعیت عراق و منطقه و راه های تقویت روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کرد.

وی در این دیدار تاکید کرد: از کشورهای عرب درخواست می کنیم در مبارزه با داعش کمک بیشتری ارائه دهند. همچنین از اردن می خواهیم که در نشست آتی سران کشورهای عرب از حل و فصل ملی در عراق پس از آزادسازی استان نینوا حمایت کند.

رئیس ائتلاف ملی عراق در پایان از حمایت اردن از عراق در مبارزه با تروریسم تمجید کرد و آن را ارج نهاد.

وی در این سفر با «عاطف الطراونه» رئیس پارلمان اردن و دیگر مقامات این کشور نیز دیدارهای دوجانبه ای داشت.