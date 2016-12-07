به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، پیتر مائورر عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دومین همایش بین المللی اسلام و حقوق بشر دوستانه بینالمللی که در سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، با ابراز تأسف از اینکه تأثیرات انسانی محاصرهها، بمباران و شکنجهها را مشاهده میکنیم، اظهار داشت: ما نهایت تلاش خود را برای کمک انسانهای جنگزده میکنیم و سال گذشته برای ده میلیون نفر جیره غذایی ضروری تأمین کردیم و آمادگی داریم به افزایش خدمات بپردازیم.
وی تصریح کرد: امروز شاهد متلاشی شدن جوامع و شهرها و نبردهای زیادی هستیم که صدها گروه مسلح غیردولتی مشارکت دارند و حقوق بشر هر روز در سراسر منطقه نقض میشود.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود: کرامت انسان باید مورد احترام بیشتری قرار گیرد چرا که این مسئله ارزشی برای تمام آحاد بشر است.
مائورر تصریح کرد: حقوق بین المللی بشر دوستانه در کنوانسیون ژنو متجلی است و حفاظت از غیرنظامیان، زندانیان، مجروحان و بیماران در کانالهای بین المللی حقوق بشر دوستانه قرار دارد.
وی با بیان اینکه حفاظت از کرامت انسانی اساس حقوق بین المللی بشردوستانه است، گفت: دین در طی درگیریهای مسلحانه میتواند نقش کلیدی مثبتی در محدود کردن افراط کاریها داشته باشند و زمینهساز صلح طرفهای متخاصم شود.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ با اشاره به اینکه دیدار با شخصیتهای مذهبی یکی از رویکردهای صلیب سرخ است، افزود: در عراق افتخار دیدار با حضرت آیت الله سیستانی داشتم که انسانی بسیار متواضع و فرزانه هستند و از فعالیتهای بشردوستانه در عراق قدردانی نمودند.
مائورر افزود: همچنین چندسال قبل دیداری با حضرات آیات مکارم شیرازی و علوی گرگانی داشتیم و تأکید کردند اصول زیربنایی حقوق بشردوستانه ریشههای عمیقی در اسلام دارد.
وی تصریح کرد: همچنین پاپ در واتیکان بر لزوم توجه به حقوق بشر تأکید داشت.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود: علمای مسلمین در مورد عدم رعایت حقوق بشر دوستانه در درگیریهای عصر حاضر بسیار صریح بودهاند.
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