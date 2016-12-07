عبدالنبی یوسفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بزرگترین مجتمع ورزشی در جنوب استان بوشهر با مساحت سه هکتاری روز پنج شنبه با حضور وزیر ورزش به بهره برداری خواهد رسید.

وی اضافه کرد: این مجتمع ورزشی دارای سالن چند منظوره سر پوشیده هزار و ۵۰۰ نفری با تجهیزات کامل، سالن ورزش های رزمی، زمین فوتبال با چمن مصنوعی و خوابگاه ۱۲۰ نفر است.

فرماندار کنگان با اشاره به اینکه شهرستان کنگان به زودی شاهد افتتاح بی‌نظیرترین پروژه در سطح استان خواهد بود، افزود: این مجموعه ۱۷۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه داشته که یکی از پروژه‌های سفر رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ به این شهرستان بوده است.

وی ادامه داد: این شهرستان بیش از چهار هزار ورزشکار سازمان یافته، حدود ۲۴ هیئت ورزشی و ۱۱ تیم در لیگ استانی است که آماده شرکت در مسابقات استانی هستند.

یوسفی با بیان اینکه مجتمع ذکر شده دارای استاندارد جهانی است، اضافه کرد: با افتتاح این پروژه شهرستان کنگان آمادگی لازم برای میزبانی مسابقات فرا استانی، ملی و بین المللی خواهد بود.